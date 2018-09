Un territori adient per a l'elaboració de diferents tipus de confitura

Un altre dels productes més arrelats al territori del Baix Empordà és la confitura. Diferents masos i productors de la zona elaboren aquests deliciosos aliments que podem trobar en diferents gustos. La plana del Baix Empordà permet la producció de fruites, i la zona boscosa, recollir productes silvestres, aliments essencials per elaborar la confitura.

Cal diferenciar-la, però, de la melmelada, ja que no són el mateix. Tanmateix, no tothom està d'acord a l'hora de destacar allò que les fa diferents. Hi ha un corrent que defensa que la diferència es troba en la quantitat de sucre que es fa servir durant la cocció. Un altre diu que, mentre que la confitura es fa amb fruita sencera o trossejada, la melmelada es fa amb la fruita triturada o passada pel sedàs.

La comarca del Baix Empordà compta amb un museu dedicat a la confitura on es pot descobrir i tastar la història d'aquest producte. Es tracta del Museu de la Confitura de Torrent, fundat l'any 2004 de la mà de Georgina Regàs. En el seu obrador, s'hi elaboren confitures, melmelades i gelees de més de 100 sabors. El museu és un espai creat per descobrir tots els secrets que s'amaguen en un pot de confitura. Hi ha confitures per a tots els gustos: de fruites exòtiques o tradicionals, dolces o amargues, clàssiques o desconegudes. A més, disposen d'una biblioteca especialitzada i d'una col·lecció de confitures de diferents països.