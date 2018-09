avui els parlaré d´una famosa fake news, les falses notícies que ens arriben per tots cantons. El 5 de febrer de 1999, Antena 3 va emetre, com cada divendres, un capítol mes d´un dels programes més exitosos de la seva història: Sorpresa, sorpresa. Presentat aquella temporada per Concha Velasco. Es tractava d´una producció molt potent. Exigia comptar amb famosos, connexions en directe o posades en escena espectaculars. La idea era senzilla i potent. Les famílies o amics de persones anònimes proposaven a la cadena una situació o trobada amb un famós que podria fer-la feliç. Es preparaven tota mena d´enganys perquè al final es trobés amb un futbolista, cantant, actriu de forma inesperada. Com diu el nom del programa: «Sorpresa, sorpresa...».

Després del cap de setmana, començaren a arribar comentaris afirmant que durant l´emissió del programa Sorpresa, sorpresa s´havia produït un escàndol sexual. La suposada sorpresa preparada pel programa estava dirigida a una adolescent fanàtica del cantant Ricky Martin. En connivència amb els pares de la noia, el cantant entraria en secret fins a la cuina del xalet, on hi havia una càmera amagada. Llavors, quan ella fos a la cuina, el cantant sortiria d´un armari (curiosament ho va fer uns anys després) i li donaria la sorpresa. El que va succeir, segons circulava aquell matí per Madrid (algú deia que ho havia vist el sogre; l´altre, que el seu cunyat, però evidentment ningú personalment) és que l´aparició televisiva de Ricky Martin es va produir quan la noia despullada estava «jugant» amb el seu gosset i un pot de melmelada. Aquí ho deixo per no entrar en detalls escabrosos. Acabava el rumor d´una manera horrible. La protagonista, avergonyida, s´hauria suïcidat l´endemà.

Res de tot el que he explicat havia succeït en realitat. Era fàcil de comprovar veient la cinta del programa, on no hi havia nena, ni gos, ni Ricky Martin. Però la notícia va tenir el seu recorregut. Una associació protectora dels drets dels nens va presentar una denúncia de la que se´n va fer ressò l´Agència EFE donant versemblança a la història i sense demanar l´opinió de la cadena. Algunes emissores de ràdio ho varen recollir, especialment a partir del moment que un fiscal de menors de cognom Pantoja, com la cantant, va obrir diligències per un possible delicte, va demanar la cinta i va traslladar a la policia perquè fes les averiguacions oportunes. Semblava que hi havia alguna cosa. L´endemà, Antena 3 va organitzar una projecció del programa per a la premsa, en presència dels seus responsables. Llavors, els denunciants i el fiscal plegaven vergonyosament veles. Això sí, aquella mateixa setmana algunes revistes sensacionalistes de l´època seguien amb l´assumpte insinuant que Antena 3 havia esborrat les imatges de la gravació.

Tota aquesta historieta és per dues raons. La primera és que fa un parell d´anys vaig estar xerrant amb Ricky Martin amb motiu d´una actuació televisiva. Em va explicar que aquest assumpte el va desconcertar molts anys perquè sistemàticament li seguien preguntant per aquest episodi quan ell no hi tenia res a veure. Aquella nit era a casa seva a Miami i feia mesos que no trepitjava Madrid. Conclusió: de les fake news sempre en queda alguna cosa per molt que es desmenteixi. La segona raó es perquè aquesta història era una cosa llavors poc corrent, però ara és exactament el contrari. Les tenim a diari i poden canviar el ritme de la història, com ha passat a les eleccions per a la presidència dels Estats Units. Només té una solució: que els periodistes i els mitjans extremin totes les mesures a la recerca de la veritat. També que anem desmuntant els impostors, xantatgistes i corruptes que s´amaguen darrere la seriositat aparent d´una capçalera tradicional o molt especialment digital.

Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme i col·laborador d´aquest diari, publicava en data recent un suggerent article: «Biologia de la informació». Al món animal hi ha espècies que tenen moltíssimes cries. Atès el seu nombre, els solen proporcionar poca atenció i, per tant, tenen una alta mortalitat. En canvi, altres tenen molt poques cries i les cuiden al màxim per assegurar la seva supervivència i la continuïtat de l´espècie. En el periodisme, el generadors de falses notícies inunden de notícies de tota mena per passar desapercebuts i no atendre responsabilitats. De fet, no tenen cap prestigi i les falsedats no els passen factura. Els mitjans seriosos cuiden les seves notícies i les treballen, no n´elaboren per tant moltes cada dia. A més, posen en joc la seva reputació. Qualsevol error exigeix una explicació. Així van les coses.