La irrupció del sistema de digitalització en el món de la fotografia no només va obligar a la reestructuració d´alguns negocis familiars per evitar veure´s abocats al tancament, sinó que va posar fi a una especialització de molts anys que, en alguns casos, constituïen un dels elements més característics de l´establiment, com eren, de fet, els retrats d´estudi. A Girona, per exemple, hi havia autèntics mestres en aquest art com ho foren Fotografia Unal i Foto Lux, tot i que també Narcís Sans va fer-hi alguna incursió en el seu petit estudi del Pont de Pedra. Des de fa temps, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l´Ajuntament de Girona disposa dels fons fotogràfics d´aquests i d´altres establiments de fotografia que, amb gran generositat per part dels familiars hereus del negoci, varen decidir fer-ne donació a la ciutat, amb la qual cosa s´ha pogut recuperar i preservar bona part de la seva història a través del testimoni de la imatge. Actualment, gràcies a les donacions de professionals però també d´afeccionats, el CRDI disposa d´un fons de 3.686.249 fotografies, 880 pel·lícules, nombrosos vídeos i documents sonors que, en el seu conjunt, ens parlen del nostre passat però també d´un present que ens cal conservar per a les generacions del futur.

Amb una part d´aquest valuosíssim fons, els responsables del Centre han creat un recurs visual centrat en la fotografia de retrat d´estudi. Una proposta que ens permet aproximar-nos a una visió panoràmica i comparativa a partir d´una selecció de 10 retrats de cada dècada fins abraçar el període 1840-1940. En la privacitat de les imatges de tanta gent que, en el seu moment, va voler conservar l´essència de les antigues pintures a l´oli que segurament no es podien permetre, hi copsem tot un ventall de motivacions individuals, l´afirmació personal per reivindicar una determinada posició social, però també l´evidència d´un ofici o una afició estimades. A principis del segle passat no era habitual trobar als arxius dels estudis fotografies de caire eròtic però, tanmateix, també n´hi havia tot i que era quelcom més aviat testimonial. Sí que eren més freqüents, però, les fotografies de difunts, que fins a les darreries dels anys 30 tingueren una certa demanda. Els retrats dels morts, coneguts com a post mortem, s´havien convertit en una pràctica força estesa entre les famílies que havien patit la pèrdua d´un ésser estimat, per bé que, amb el pas dels anys, la fotografia d´estudi tendeix més a la celebració de la vida, les posades dels nuvis engalanats abans de celebrar matrimoni, la plasmació d´un triomf o les possibilitats d´un tractament publicitari. Són, és clar, imatges pensades gairebé en la seva totalitat per a l´ús familiar però que en el transcurs dels anys han adquirit un valor històric que d´alguna manera «retrata» una època i no només des del prisma que obté la càmera sinó per la simbologia dels entorns socials reflectits en aquestes imatges.

Segons els autors d´aquest recurs visual, l´objectiu del treball ha estat revalorar aquest gènere fotogràfic i fer possible que les imatges adquireixin nous significats, estretament vinculats als temps de l´observador i exclusius dels objectes caiguts en desús. I és justament en la privacitat de les imatges que s´hi observen relats públics entorn de la comunitat, de la religió, de la cultura, del país, de l´ofici o de la família. Aquesta recerca històrica de cent anys a través dels retrats d´estudi s´ha pogut fer gràcies al llegat de les galeries fotogràfiques de la ciutat que en el seu moment varen saber treballar l´art amb gran professionalitat per posteriorment preservar els seus arxius perquè avui es puguin posar a l´abast de tothom. La recerca i les noves tecnologies al servei del bé comú. Com ha de ser.