«Luter era un líder, no veig que això es doni a Catalunya»

Advocat, col·leccionista d'art i escriptor, Antoni Gelonch va presentar ahir a Girona «Luter», la biografia que ha escrit sobre l'home que va canviar no només el cristianisme, sinó tota la història de la humanitat

És protestant, vostè?

Jo soc batejat a l'Església catòlica, apostòlica i romana, i no pertanyo a cap congregació de tradició protestant.

Doncs per què el va interessar Luter?

És un home que ajuda a entendre la civilització i societat actuals. Perquè Europa està dividia en un nord luterà i un sud catòlic, que tenen concepcions diferents del món i fins de la construcció Europea.

Luter explica l'Europa actual?

Miri Angela Merkel. Té un sentit de l'austeritat, del valor de la paraula donada, de no mentir, d'anticorrupció...que als països catòlics es veu d'una altra forma.

Ens hauria anat bé, ser tots protestants?

Ens hauria anat bé que hi hagués hagut debat teològic. Com que no va haver-n'hi, el sud es va convertir en un fortí catòlic, no va arribar cap aire de la reforma i es va imposar el pensament únic.

Els catòlics són més carques?

No, hi ha protestants molt carques. En aquests moments tenen els seus fonamentalistes. La tradició luterana és individualista, cadascú interpreta ell mateix les escriptures, no hi ha intermediació dels sants o la Mare de Déu. Cadascú aplica la Bíblia segons el seu criteri i és responsable de la seva salvació.

Avui, amb les xarxes, s'hauria estalviat clavar res a la porta de l'església.

Però va coincidir amb una triple revolució a Europa. La revolució tecnològica de la impremta, sense la impremta Luter no se n'hauria sortit, perquè les seves idees no haurien tingut difusió. La teològica, perquè posen Déu al centre del món. I l'espacial, acaben d'ensopegar amb Amèrica i varia la concepció del món.

Era antisemita?

Era molt antisemita. Al final de la seva vida diu que s'han de destruir totes les sinagogues. Primer no ho era tant, fins i tot havia escrit el text «Jesús també era jueu».

És casual que a Alemanya naixés també el nazisme?

Ho deixo a criteri del lector. De pogroms n'hi havia molt abans arreu, fins i tot a Girona. No és cap tradició luterana, l'església Catòlica va matar molts jueus.

Les reformes són sempre difícils?

Abans de Luter alguns ja havien intentat reformar l'Església, però els van cremar o penjar. La novetat és que Luter guanya on tots els altres han perdut.

Per què ell se'n surt?

Pel que li he dit de la impremta i per la seva aliança amb el poder. Luter sabia que perquè la reforma triomfés s'havia d'aliar amb gent poderosa que en fos el braç armat.

La noblesa alemanya què hi guanya?

Els permet trencar els lligams amb Roma i amb l'emperador. Hi ha una simbiosi entre poder i religió, tots hi surten guanyant.

Sé d'alguns catalans que podrien aprendre que perquè triomfi una revolució, calen aliats poderosos...

Exacte. Es necessiten aliats tecnològics, aliats polítics, tenir una idea, i una base que sustenti aquesta idea.

Sense aliats, et cremen.

I cal un líder, Luter ho era. I no veig que això es doni actualment a Catalunya. Com tampoc tenim aliats. Luter va entendre molt de pressa que eren necessaris, a ell li agradava molt el poder i estava disposat al que fos per aconseguir aliats.

Luter és al cel o a l'infern?

He, he, ho sabrem quan hi anem nosaltres. Si insisteix, diria que al purgatori, perquè l'Església protestant el té al cel, i la catòlica a l'infern. Ni era tan bo -com tots els genis, tenia un caràcter impossible- ni era un heretge. Buscava la veritat.