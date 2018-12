Demostren que el consum de cafè allarga la vida

Si li agrada el cafè, però cada vegada que en beu una tassa sent dolor a la consciència perquè creu que està perjudicant la seva salut, està d'enhorabona. No sempre els metges eliminen de la nostra dieta allò que ens agrada, és il·legal o engreixa, a vegades es comporten com a bons samaritans i ens diuen que sí, que endavant, que beguem o mengem sense por. Serveixi's una tassa de cafè ben calent, segui amb tranquil·litat i llegeixi el que segueix: investigadors del CIBER d'Obesitat i Nutrició, adscrits al grup de Medicina Preventiva a la Universitat de Navarra i liderats per Estefanía Toledo han demostrat, sobre una mostra de 20.000 persones universitàries de tot Espanya, que el consum de cafè augmenta la longevitat.

(Sí, viurà més. Serveixi-se'n una altra tassa i continuï llegint).

L'efecte es va observar tant amb el cafè amb cafeïna com amb el descafeïnat, tant amb cafè soluble com de màquina, si bé la protecció era més forta en persones amb 55 o més anys, i entre aquells que prenien entre una i sis tasses de cafè al dia.

«Ja havíem trobat abans que no existien a llarg termini aquests suposats riscos d'hipertensió arterial que es venien atribuint al cafè; això va ser objecte d'una altra publicació prèvia. Ara trobem beneficis clars sobre el risc de mortalitat per totes les causes. Això avala els beneficis del consum de cafè», assegura la cardiòloga del Sistema Navarrès de Salut Adela Navarro.

(Efectivament, allò que li havien dit tota la vida sobre la relació entre tensió i cafè queda desmentit: això bé mereix una tercera tassa).

Aquest efecte compta amb plausibilitat biològica perquè, tal com han explicat els experts, el cafè és una mescla complexa de substàncies i entre aquestes moltes tenen propietats antioxidants i antiinflamatòries molt interessants i sembla lògic pensar que actuïn en sinergia.

Aquests resultats se sumen a més de 200 publicacions científiques que han sorgit de la cohort SUN. «De vegades se'ns pot atribuir que, quan defensem una dieta o uns hàbits saludables, sembla que estem llevant a la gent tot el que els agrada. No és així. Hi ha moltes persones a les quals el cafè els encanta. Aquest estudi, i uns altres amb similars resultats que s'estan publicant, els farà quedar-se contents. Les dades són sòlides i es coneixen ja amb certesa», assevera l'investigador principal de la cohort SUN, Miguel A. Martínez-González. I aquí és quan vostè omple la quarta tassa.