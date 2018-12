«Quo vadis», Costa Brava?

El gener de 2017 vaig escriure aquí mateix una crònica que vaig titular El millor banc del món. Va resultar que la revista National Geographic havia escollit com a tal un banc situat als set quilòmetres de poderosos acantilats de Loira, concello d'Ortigueira, prop d'Estaca de Bares, allà on el mar Cantàbric assoleix per primer cop aquest nom. Ho vaig fer perquè jo tenia la meva alternativa, allunyada de la magnífica però barroca catedral natural gallega. Una tarda en les meves passejades de principi d'estiu entre Llafranc i Tamariu, un cop baixat de Sant Sebastià i deixada cala Pedrosa, arribava a la finca La Musclera. En un camí planer, davant de l'illot de la Galera, deixant a l'esquerra la musclera trencada, hi vaig trobar un banc de fusta. Més aviat són només dos taulons clavats en dos troncs d'arbre. Més senzill i auster impossible.

Aquest racó virginal de la Costa Brava, on cada pedra o escull té el seu nom, em va captivar per sempre. Jo hi seia una bona estona, badava, pensava en les meves coses i també les decidia. Era una sensació de felicitat màxima. A vegades hi coincidia amb el propietari de la finca, sir Anthony Grigg, net de qui la va adquirir, Lord Islington, governador de Nova Zelanda. Ell hi baixava desde la casa per un corriol, en un sis-cents, fins l'embarcador. Aquells dies pensava la sort que teníem els que hem tingut, gairebé sense donar-li importància, la Costa Brava com a escenari vital habitual. També pensava que si se'ns donés la possibilitat de triar el lloc on un s'acomiada d'aquest món, aquesta seria indiscutiblement la meva opció. No conec racó més idíl·lic per fer-ho en pau i armonia.

No tindran, en els propers anys, la mateixa sort aquells que en aquesta tria, en el moment de passar a millor o pitjor vida, optin per sa Guarda, a Cadaqués, la cala d'Aiguafreda, els paratges de Redors i els Jonquers de la platja de Pals, si fos determinat racó de cala Morisca de Tossa o un que frega el cap de Creus a Llançà, o la pineda d'en Gori de Palamós, etcètera, fins arribar a la dues dotzenes de projectes de promoció urbanística que poden veure arribar les excavadores en qualsevol moment. El crit d'alarma alhora en tants indrets, l'ha posat un grup de persones que han creat aquest estiu la plataforma SOS Costa Brava. Crec que aquest cop sí que les reivindicacions han agafat una considerable dimensió que exigeix tot el suport i des d'avui tenen públicament el meu. Propostes concretes que ha explicat en diversos articles al diari un dels seus portaveus, l'advocat Eduard de Ribot Molinet (amb qui comparteixo una branca familiar. L'altra respon a una família gironina que ha fet de preservar el patrimoni rebut i llegar-ho en les millors condicions possibles a les noves generacions una obligació moral).

Per què passa? Després de les primeres eleccions municipals democràtiques de 1979 els nous ajuntaments es varen trobar que la realitat de les finances municipals era paupèrrima, gairebé miserable. Hi havia la idea ingènua que els abusos urbanístics i paisatgístics que havia sofert la Costa Brava eren només producte del clientelisme del franquisme i que amb la democràcia desapareixerien automàticament. Calien diners urgents per als serveis públics que només podien, amb certa rapidesa, generar-se amb llicències de construcció. A més, hi ha la qüestió dels plans urbanístics, en què la condició d'edificables d'alguns paratges es manté viva des de fa dècades.

Els ajuntaments entenen que aquest fet els aboca a l'obligació legal de donar les llicències quan sobtadament apareix l'interès en construir. Amb el risc d'haver d'indemnitzar amb quantitats astronòmiques els propietaris de la promoció si canvien la qualificació d'urbanitzable o es neguen a donar la llicència.

En canvi, la gent de SOS Costa Brava entén que hi ha un camí legal, difícil però possible, per oposar-s'hi. En primer lloc, plantejar que dècades després d'un planejament no executat aquest es pot considerar, si no decaigut, almenys seriosament revisable. Pero també li cal imposar l'acompliment de les lleis que amb els anys s'han anat aprovant: de sostenibilitat i protecció del paisatge, aspectes de la llei de costes com els límits marítims i terrestres, la normativa sobre inclinació de terrenys a construir, etcètera. La Generalitat ha anunciat una probable moratòria de construccions per al proper any, però és una mesura provisional i que no afecta els projectes que ja hem esmentat que tenen la llicència ja otorgada. I no oblidem que venen les eleccions municipals.