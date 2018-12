Nou Barri Vell

Una de les intervencions urbanístiques més espectaculars que s'han fet a Girona i que d'alguna manera va determinar bona part del futur del Barri Vell en el seu conjunt va ser la de les cases de l'Onyar, una obra encarregada l'any 1982 als arquitectes Josep Fuses i Joan M. Viader, que no es limitava només a l'aspecte extern i més visible dels colors de les façanes del riu, sinó que s'endinsava en una actuació integral de restauració que incloïa l'enderroc dels elements sobreposats, balcons exteriors i façanes voladisses, modificació d'obertures, substitució de tancaments de fusteria, creació de noves galeries obertes o la construcció de tribunes fins aleshores inexistents.

La dècada dels 80 va ser determinant en molts aspectes per a la ciutat de Girona. En la qüestió estrictament urbanística l'any 1983 es va fer el Pla Especial de Reforma interior i es van signar convenis entre l'Ajuntament i la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat, que, en aquell temps, tenia al capdavant Joan Ràfols i Esteve, un polític-tècnic que va deixar un bon record del seu pas per l'administració. A banda de les cases del riu, es va endegar la restauració d'un bon tram de la muralla segons el projecte agosarat però efectiu dels arquitectes Jordi Bosch, Joan Tarrús i Santiago Vives, que plantejava la visualització de la reforma, però també es va donar nova vida a la zona que Sopa de Cabra havia batejat com el carrer «dels Torrats» mitjançant la intervenció a l'antic convent de les Beates amb un nou edifici dels arquitectes de les cases del riu Fuses i Viader, i amb l'obertura d'un nou carrer i una plaça gràcies a la urbanització de l'entorn. Amb tot, va ser amb la intervenció posterior al «Barri Xino», és a dir, la zona del Pou Rodó, quan el Barri Vell es va transfigurar completament amb l'aparició de nous habitatges que substituïren els decrèpits edificis, deixant enrere el gris històric per donar pas a una gamma de colors i, amb ells, una nova vida i un nou futur.

És evident que el Barri Vell s'ha transformat i ha anat guanyant pes i prestigi però també han aparegut nous problemes a redós dels inevitables canvis que experimenta la societat. La irrupció d'un turisme cada vegada més massiu i els pisos de lloguer han generat alguns problemes de convivència veïnal. Però ha estat justament el fet d'haver-li donat una nova vida amb actuacions urbanístiques, serveis municipals, incentivacions per a les reformes, etc., que també han sorgit iniciatives privades que han sabut completar amb enginy i gosadia la inicial empenta pública. Així, a les Ballesteries, aquest carrer sense papereres, d'alguns locals tancats n'han aparegut comerços interessants com la saboneria Va de Sabó o de llibre vell Re-Read. A la pujada de Sant Feliu va obrir la petita botiga de fruits secs Bellapart i més recentment s'ha instal·lat a Calderers el SanBo, un establiment de restauració que ofereix una cuina saludable i creativa indispensable per cuidar la nostra microbiòtica intestinal. Darrerament, també els germans Roca han apostat per l'entorn de pedra vella i han formalitzat un acord amb un establiment de restauració de la plaça del Vi que augura bones expectatives.

Certament, la crisi ha afectat seriosament l'economia en general i la local en particular, però també és veritat que Girona genera interès per invertir-hi i, en aquest sentit, el nou Barri Vell esdevé un bon aparador de futur. Recentment, l'Ajuntament ha anunciat la inversió de dos milions d'euros per comprar pisos a la ciutat que després posarà al mercat de lloguer a preus assequibles per a joves que es vulguin emancipar. És una bona iniciativa que tanmateix es podria concentrar a redós del Barri Vell per així continuar donant nova vida a la ciutat vella.