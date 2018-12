«Els directius treballem massa hores»

Des de la Fundació Factor Humà que dirigeix, Anna Fornés fa 18 anys que treballa en la millora de la gestió de les persones a les organitzacions. A fer-les més ètiques i humanes, amb flexibilitat horària i amb més representació de les dones en les cúpules directives, entre altres temes



Treballem massa hores?

Treballem massa hores els que estem en llocs directius. A diferència de les persones que estan en llocs sense comandament.

Pam. La primera, al front, que diuen.

Això no vol dir que no hi hagi treballadors en unes condicions nefastes i que estan massa hores a la feina.

Treballem massa fora de casa?

Clarament. És un repte i una necessitat procurar fer des de casa les feines que sigui possible. Almenys alguns dies a la setmana. El teletreball a hores d'ara ja és una urgència, no té cap sentit que tots patim els mateixos embussos a les mateixes hores. El treball està molt mal organitzat. Del que no soc partidària és d'estar molt a casa i poc a la feina. Això tampoc. El model bo és el que promou dos dies a la setmana de teletreball, com a màxim.

Comencem massa tard a treballar?

L'horari s'ha d'adaptar a la circumstància personal de cada treballador, fins on sigui possible. Realment no crec que sigui gaire bo, començar a les 9 del matí i anar a fer un cafè al cap d'una hora i mitja. S'ha demostrat que les hores més productives són les primeres hores del matí, i crec que a vegades fem massa pauses. Seria interessant un horari més europeu, sí, començar a treballar més d'hora.

I no podríem passar amb quatre dies laborals a la setmana?

S'està començant a posar a sobre la taula. El que està clar és que treballar massa hores al dia no és bo, a partir de 8 baixa molt la productivitat. Crec que s'ha d'anar més per repartir millor el treball que per dir que 37 hores i mitja a la setmana són massa. És a dir, potser es podrien compactar per tenir algun dia més de festa. Hi ha múltiples fórmules, es tracta de tenir ganes d'intentar la novetat.

Sobretot en àmbits directius, hi ha encara molta més presència masculina que femenina?

Sí, i en part a causa dels horaris. Els horaris dels directius són tan llargs que dificulten tenir vida personal. I, per tant, dificulta tenir fills, i està clar que tenir cura dels fills està encara molt més en mans de dones que d'homes. I passaran molts anys fins que això canviï. Per tant, és més normal que les dones agafin reducció de jornada, i llavors la carrera professional és més complicada. Hi ha molts factors.

Els recursos humans són inhumans?

Estem intentant que no es parli de recursos humans. Les persones no som recursos. El nom de «recursos humans» ja facilita que sigui tot plegat inhumà.

I com en diria?

No és que sigui fantàstic, però «gestió de persones». O simplement People, com ho anomena ja una gran consultoria.

Diuen que la independència arreglaria la situació laboral de quasi tothom...

He, he, no em pronunciaré sobre això. El que li diré és que els darrers anys hi ha hagut importants retallades en uns col·lectius, per exemple els metges, que és absolutament primordial que estiguin satisfets, que recuperin almenys part del que han perdut.