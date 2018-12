«Als Aiguamolls de l´Empordà no tot ha de ser protecció»

Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador, deixa de ser el representant de la badia de Roses en el Club de les Badies més Belles del Món, ja que passa el relleu a l'alcalde de l'Escala. La de Roses és l'única badia espanyola del Mediterrani que en forma part

L'aviso que, per més alcalde que sigui, no penso parlar de política.

M'encanta, ja que per més que sigui alcalde, no em considero polític.

La badia de Roses es pot comparar amb, per exemple, la de Nàpols?

Sincerament, crec que sí. La badia la formem quatre municipis, i cadascun aporta els seus valors. Això vol dir que hi ha oferta històrica, turística, gastronòmica, etc. Quan vas pel món, comproves que tenim un reconeixement important. Ho diuen inclús els francesos, essent ells una de les destinacions més importants del món. Com sempre passa a la vida, a vegades no ens adonem del que tenim.

Hi troba a faltar res?

Poca cosa, eh?

Un volcà a prop, com Nàpols?

He, he, segurament. Però a banda del que li he dit, tenim també parcs naturals. I ja que en parlem, crec que els Aiguamolls de l'Empordà haurien de reflexionar, en el sentit que no tot ha de ser protecció, sinó que la gent ha de poder també viure'n. El parc natural ha de canviar el xip i pensar que tot el que beneficiï el territori també beneficia el parc.

O sigui, com fa Roses amb el Parc del Cap de Creus?

Exactament, sí. O Olot mateix, on amb tot el tema dels volcans han arribat a una entesa entre el territori i el parc natural, molt millor que la que tenim aquí.

Per què no s'ha aconseguit?

Al final, depèn de les persones. Crec que falta sensibilitat.

Queda clar el que falta. I què li sobra a aquesta badia?

No crec que sobri res. Segur que cadascú troba mancances al seu municipi, però al final tot suma. Ho crec sincerament, no és que vulgui vendre la moto.

Vengui, home, que és el que li toca.

He, he, ja li he dit que no soc polític, vinc del món de l'empresa. Al final som venedors comercials.

Pensi en Venècia, Barcelona... No hi ha el perill de morir d'èxit?

El perill de la massificació hi és, està claríssim. Per això anem a buscar el turisme de qualitat, i això no significa amb alta capacitat econòmica sinó un turisme sensible, que aprecia més un entorn natural, la sostenibilitat -un terme ja gastat, però vàlid-, la gastronomia, etc. Hem de trobar l'equilibri. Però és una fórmula màgica, per més que facis aquest tipus d'oferta, molta gent continuarà venint pel sol i la platja. Però som conscients que s'ha d'anar per aquí, perquè vas a Barcelona i trobes més turistes que barcelonins. I això preocupa una miqueta.

Impressiona pensar que els primers turistes van arribar a aquesta badia abans de Crist?

La veritat és que sí (riu). Ens hauríem de transportar a aquell moment, i veure què van pensar. L'arribada devia ser impactant, això segur.

Com es viu des del mig la històrica rivalitat entre Roses i l'Escala?

Castelló i nosaltres som els petitets, sí. Però si tots apostem per una visió global i no només anar a buscar el rèdit immediat pel propi municipi, en sortirem tots beneficiats. I sobretot, fer-ho independentment dels períodes electorals i els seus interessos, que això és complicat.

Enyora els anys que el motor de tot, en aquesta badia, era la pesca?

Sí, una mica. I ara es veu que la famosa veda, que primer preocupava tant, era necessària, perquè si no, acabaríem del tot amb la pesca, una de les nostres riqueses.