Mercè Cando, del restaurant La Sal de Saldet, va ser la guanyadora del II Campionat de Tiratge de Cervesa de La Brava Beer, que es va celebrar al Palau Firal de Girona amb una vintena de participants de tot Catalunya.



Vostè és de les que solen tirar la canya?

He, he, sí, tiro la canya, jo (riu).

Una dona, millor tiradora de cervesa! Això és un terratrèmol.

Fins i tot el taló gegant que es lliura simbòlicament al guanyador posava «Campió». O sigui, es donava per fet que seria un home, qui guanyés. No sé per què, hi ha la creença que han de ser homes, els que tiren la canya.

Hi ha dones que també la tiren.

I la tiren molt bé, a més a més. De fet, al campionat érem unes quantes noies. Si no érem la meitat, poc en faltaria.

No la miraven malament, els homes, quan va guanyar?

La veritat és que no, que hi havia molta companyonia, entre tots els concursants. Va ser molt maco, hi havia un ambient molt xulo. Tothom em va felicitar.

Què la va dur a presentar-se a un concurs així?

No ho sé ben bé. Em van dir que hi havia un campionat, i vaig pensar que amb els anys que fa que treballo a l'hostaleria, potser m'hi podia presentar.

Però ja sabia que sabia tirar bé la cervesa?

Home, jo deduïa que en sabia, perquè ja són més de trenta anys fent-ho. Així que vaig pensar que si, a sobre, podia guanyar un premi, estaria bé.

Com és una canya ben tirada?

Ha de tenir la quantitat justa de cervesa i la quantitat justa d'escuma. L'escuma és important, no només perquè és agradable, també perquè fa com de tapa que evita que s'evaporin les propietats de la cervesa.

I ja està?

Els altres secrets no els diré, perquè si no, no guanyaré cap més concurs (riu).

Però almenys em podrà dir quina quantitat d'escuma és la ideal.

Aproximadament un terç de la copa, potser una mica menys.

Quin és l'error més freqüent a l'hora de tirar cervesa?

Voler fer massa filigranes. I no cal. Una bona cervesa ja té les seves qualitats, només has de tirar-la bé. Amb la seva escuma.

No suporto quan, per fer-te un favor, el cambrer omple la copa de cervesa fins a dalt, sense deixar-hi escuma.

Aquesta cervesa no val res. És que aquí no en sabem gaire, de tirar cervesa.

On és «aquí»?

A l'Estat espanyol, per dir-ho així. Perquè som encara una mica novells, en el tema de la cervesa. No tenim una gran tradició cervesera. Em refereixo a varietat.

Ampolla o barril?

Mmm... és que depèn. Depèn de la qualitat de la cervesa. A mi m'agrada molt la de barril, és fresca, permet servir-la de la mida que desitgis... Pots anar-la bevent a gotets petits, sense que s'escalfi. La d'ampolla, en canvi, si trigues massa a acabar-la, ja no està tan fresca.