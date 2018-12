Feliç «no» aniversari

Em llevo a Girona, a on he arribat la matinada abans, el Dia de la Constitució, 6 de desembre. Festiu, en el marc d'una setmana de ponts que és difícil d'explicar als de fora quan la Constitució i la Immaculada Concepció cauen, per atzars del calendari, en dimarts i dijous. Enceto la tasca, cada cop més feixuga, de trobar un quiosc on comprar els diaris en paper. Llavors em trobo amb una ciutat alterada per contradictòries manifestacions. Vist el sarau torno cap a casa. No sé exactament què celebrem ni què protestem. Ens havíem acostumat durant anys a celebracions molt sòbries dels dies commemoratius. El dia de la Constitució es despatxava a casa nostra, però també, a tot l'estat, amb una copa de cava a cada capital de la província i a una recepció a Madrid al Congrés dels Diputats, fet que lamentaven les classes dirigents perquè els obligava a romandre a la capital aquell dia rebentant el gaudi de la integritat del pont festiu.

Durant la meva època periodística a Madrid acostumava a anar a aquestes commemoracions. Sempre anava bé xerrar informalment amb els polítics. En un intent d'obrir-se al conjunt de la societat, el parlament solia convidar a persones del món de l'esport, espectacle, etc. Així et trobaves escoltant històries d'un humorista com Arévalo qui em va explicar que el seu pare i avi eren «El Bombero Torero» i els havia acompanyat de petit a les seves actuacions a la plaça de braus gironina o d'una folklòrica com La Polaca. Tot entre generoses racions de croquetes i canapès. (Croquetes excel·lents, per cert, procedents del veí Hotel Palace).

Amb el temps aquesta recepció es va degradar perquè molts s'escapolien del compromís. Un any la crònica periodística a un diari madrileny es titulava «La fiesta de UCD», perquè només hi assistien veterans expolítics que enyoraven els seus anys d'activitat parlamentària. Llavors, no era massa diferent l'onze de setembre.

De fet, a Girona, per facilitar l'accés ràpid a les platges de representants diversos, la modesta recepció municipal s'avançava, a vegades, al vespre anterior. Els minsos grups independentistes d'aquells temps acavaben la tarda amb les seves petites manifestacions i aldarulls, tan tradicionals com el castell de focs artificials que tanquen les fires.

El cas del dia de la Constitució em fa pensar en el conte de Lewis Caroll Alícia en el País de les meravelles. És un llibre que a partir de situacions absurdes planteja un problema de lògica o, fins i tot, matemàtic. Una d'elles és quan Alícia es troba amb qui no celebra la diada del seu aniversari sinó el seu «no» aniversari tota la resta de dies de l'any. Un dels problemes que tenim és que ni la Constitució ha celebrat mai bé el seu aniversari ni s'ha sabut posar-la en pràctica encertadament els dies del «no» aniversari.

La Constitució no és ni ha estat mai el problema sinó dels que han manllevat la seva lletra i el seu esperit. Com un amic meu de València que es diu Josep Maria i és tan negatiu com bona persona. El truco el dia del seu Sant: «soc agnòstic i no ho celebro». Hi torno el de l'aniversari: «què vols que celebri? Que em queda un any menys de vida?». Un dia em va trucar per donar-me les gràcies perquè li havien comunicat que jo havia ajudat a resoldre determinat problema quan no era així. Informat de la realitat es va limitar a afegir: «doncs retornem les gràcies». Poc hi ha a celebrar.

A la tarda passejo per l'antiga plaça de la Constitució, avui plaça 1 d'octubre. Miro l'estàtua de Maria del Mar, l'única nena gironina nascuda el 6 de desembre de 1978. La mà sobre la galta com badant, que és una actitud positiva i constructiva. Igual que Alícia abans de seguir al conill blanc de la història cap al seu banc. Els quaranta anys és la primera xifra que se celebra amb contundència. És com un pas a la segona part de la vida. L'adeu definitiu al que resta de la joventut. Per alguns una crisi imminent. La història de com es va construir la plaça i com va anar modificant-se és llarga. Però es va trobar una bona ubicació i una bona denominació. L'enderrocament de la fàbrica Grober i les naus de la Fecsa, després d'uns habitatges degradats, la visió per primera vegada de la façana del Mercadal, etc. Tot un símbol d'una nova etapa que probablement és el que va buscar l'ajuntament dels temps de l'alcalde Nadal. I ja veuen com hem acabat, jo voltant per Girona a la recerca d'un diari.