CIUTAT D'ART

Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 varen proliferar arreu les galeries d'art. A Barcelona varen considerar que la concentració d'oferta afavoria els interessos comuns i varen decidir ocupar bona part del carrer Consell de Cent on encara avui se'n conserven moltes d'aquelles sales instal·lades allí fa més de trenta anys. A Girona, degut a les seves característiques urbanes però també al fet que la concentració de negocis del mateix ram mai ha estat gaire ben vista per al comerç local, les galeries d'art es varen estendre per tota la ciutat. N'hi havia al Barri Vell (la 3i5 de l'Antonio Álvarez Niebla a l'antic carrer Cervantes, era tota una referència), però també a la zona del Mercadal o a l'Eixample. Lamentablement, la crisi econòmica va afectar directament aquests locals i moltes de les galeries que hi havia obertes varen anar tancant portes fins desaparèixer del mapa comercial i artístic ciutadà.

Una de les que es manté viva i activa des que va obrir portes l'any 1983 és El Claustre del carrer Nou, la galeria que agafa el nom de l'antic convent franciscà. Miquel Mascort, advocat que durant un temps fou jutge a Girona i també president del Girona F.C., un bon dia va decidir penjar la toga i començar una nova aventura dins el món de la pintura i l'escultura, iniciant així una intensa activitat cultural i ciutadana que avui gestiona la fundació que presideix el seu fill Marià. En aquest context artístic cal destacar també la labor que està duent a terme la Fundació Valvi amb una constant renovació d'exposicions temporals a banda dels actes de caràcter cultural i social que hi tenen cabuda. Actualment, i fins el 12 de gener de l'any vinent, s'hi pot veure l'exposició Entre el mirall i el mur de Jordi Amagat, artista gironí de llarg recorregut i ben conegut a la ciutat de Barcelona on la seva obra se sol exposar a la famosa galeria Dalmau del carrer (com no?) Consell de Cent. Però en l'actual panorama galerista de la ciutat és convenient destacar com a molt positiva i interessant l'obertura ara fa relativament poc temps de la sala DUAL a la Gran Via, ben a prop del Mercat del Lleó, que dirigeix Dolors Gras, una psicòloga que compagina la dedicació professional amb l'oferta d'art que normalment és canviant, variada i amb uns preus molt assequibles.

Entre aquestes sales i alguna altra que intenta surar en aquest mar revoltat de l'oferta i la demanda, emergeix com un actiu ciutadà l'oferta més institucional. En aquest sentit, el Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Rambla, Pou Rodó i Sant Nicolau) és una triple aposta municipal pels projectes artístics més innovadors. El Museu d'Art també s'ha apuntat a les exposicions temporals de qualitat. Si aquest estiu ens va oferir la magnífica mostra d'Olga Sacharoff, ara ha instal·lat l'exposició d'obligada visita De París a Girona. Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya on el visitant podrà admirar l'obra d'aquesta artista Melania Mutermilch que va passar per Girona a principis del segle passat i en va deixar constància a les seves teles. Al Museu d'Arqueologia s'hi pot veure en el seu marc idoni la mostra Jocs i joguines a l'antiguitat mentre que el Museu d'Història de Girona manté fins el març del 2019 l'exposició sobre Damià Escuder Totes les vides. També Caixa Fòrum presenta una mostra de gran rellevància per la seva qualitat i interès: Dels Quatre Gats a la Maison Rosé de Ramon Pichot, artista amic de Picasso i referent artístic de Dalí que paga la pena descobrir en una visita reposada.

Malgrat el tancament d'algunes galeries, Girona manté un nivell alt pel que fa a l'exhibició d'art a les seves sales. Queda pendent el futur Museu d'Art Contemporani que es vol instal·lar a la Casa Pastors, però molt em temo que l'anunci d'obres imminents no sigui altra cosa que foc d'encenalls electorals.