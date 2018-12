«Estimo els arbres, són la nostra casa natural»

David Merino és bomber voluntari i membre de Boscos Terapèutics, un projecte d'Independents de la Selva amb suport de la Diputació de Girona. Girona acollirà el congrés internacional de boscos i salut l'octubre de 2019



Estima els arbres?

Els estimo. Són la nostra casa natural.

Espero que sigui un amor merament platònic, sense sexe.

Per descomptat. Som dues espècies que no es poden hibridar, així que estem condemnats que la nostra relació sigui platònica.

Essent bomber voluntari i amb aquest amor que té a dins, quan ha d'anar a l'incendi d'un bosc, plora?

Està clar que un incendi en un bosc, per a mi és un doble drama. Ara bé, hem de tenir en compte que una gran part del bosc té vida subterrània, i en aquesta l'incendi no és tan devastador. Per exemple, en un bosc de pins un incendi és molt perjudicial, però per un d'alzines o de suro, és una oportunitat de renovar-se. Deixant això de banda, és innegable que un incendi és una gran catàstrofe natural, perquè destrueix un ecosistema que havia trigat molts anys a crear-se.

Per què són beneficiosos, els boscos?

Per molts aspectes. Els boscos són la nostra casa primigènia, els humans i els boscos portem 60.000 anys de vida en comú. Ens han donat aliment, aixopluc, i des de fa uns 25.000 anys, combustible. Però sobretot perquè és on més biodiversitat hi ha, contenen infinitat de formes de vida que interactuen amb nosaltres.

Això que beneficien la salut no serà una nova falòrnia de pseudociència?

Està documentat que caminar pel bosc alenteix el ritme cardíac, baixa la pressió sanguínia, etc. I els arbres exhalen unes substàncies que beneficien el nostre sistema immunitari. No curen res, això seria mentir, però són beneficiosos per a la salut. Al Japó s'impulsen itineraris per boscos per a reduir la despesa sanitària.

Han de ser boscos vells?

Sí, perquè els arbres madurs tenen 10 vegades més biomassa que els joves, encara que siguin arbres morts. Un bosc madur té més biomassa, més espècies que hi viuen i el substrat (fongs, líquens, etc) té més qualitat. Llavors podem dir que és un bosc climàxic...no en el sentit sexual sinó biològic.

A Girona tenim boscos madurs?

Mare de Déu! És un dels llocs on més n'hi ha, es calcula que són madurs entre un 3% i un 5% dels boscos gironins. Som afortunats i no ho sabem.

Diu que entre un 3% i un 5% és molt?

A Europa occidental ho són un 2%. Es considera madur un bosc d'entre 100 i 200 anys, depenent de l'espècie.

Hauríem d'anar tots a viure al bosc?

Seria una gran idea, ens estalviaríem anar-hi a passejar. Els boscos són, a més, juntament amb el mar, uns grans netejadors del medi ambient.

Potser si els humans anéssim a viure al bosc, acabaríem amb el bosc...

Com sempre ha passat. Mai no hem sabut correspondre al bosc tot el que ens dona, només el fem servir per a destruir-lo i fer camps o construir ciutats.

Per vostè devia ser un trauma que guanyés Bolsonaro al Brasil.

La veritat és que sí. I en Trump! Gent que nega el canvi climàtic i que com que creuen que la Terra és un regal, la poden destruir. La Terra no és nostra, hi som de lloguer.