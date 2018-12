«Als nens els agrada veure dromedaris i cavalls a la cavalcada»

Mireia Blasco és codirectora de la companyia d'espectacles Drakonia, a qui l'Ajuntament de Figueres ha encarregat organitzar la cavalcada de reis, en què per primer cop el negre no serà pintat. Una campanya demanant que no s'hi utilitzin animals fa que aquest punt estigui de moment en suspens.



Enhorabona pel rei negre de debò, espero que rebi el mateix tracte que la resta de reis.

I tant. Un xaval encantador i súper simpàtic. Fa il·lusió tenir per primer cop un negre que no destenyeixi.

Aquell mite que deia que era difícil trobar negres voluntaris per fer de rei era mentida?

Tampoc no és tan fàcil, perquè la majoria no són de religió catòlica. Però vaja, difícil tampoc és, vam trigar una setmana a trobar algú. És més, no és només el rei, també mirarem que els seus patges siguin negres de debò.

Tanmateix, la polèmica sempre hi és. Ara es recullen firmes perquè no surtin animals a la cavalcada.

Fins i tot ha arribat a l'Ajuntament, la cosa s'està discutint seriosament. La companyia Drakonia respecta les opinions dels animalistes, de fet sempre hem cuidat moltíssim els nostres animals. Podem entendre que no coneguin bé el tema. El que molesta és que fiquin l'espectacle de la cavalcada al mateix nivell que una corrida de toros o que granges on els animals són realment torturats.

No sembla el mateix, no.

Els nostres animals no només no pateixen cap maltractament sinó que estan preparats per participar en esdeveniments d'aquest tipus.

Quan acaba la cavalcada no els sacrifiquen per menjar-se'ls?

He, he, no, perquè els necessitem per altres espectacles. A més, per nosaltres són part de la família, fa anys que treballem junts. Tenim fins i tot un cavall que ja està jubilat i viu tan tranquil.

Algun cavall se'ls ha queixat mai?

Mai. Bé, algun protesta si ha de treballar i no en té ganes.

Això també ho faig jo.

I en el seu cas, el compensen econòmicament. Als animals, amb alguna cosa de menjar que els agradi. I encantats de la vida. És més, n'hi ha alguns, per exemple l'ase Kasimiro, a qui els encanta la gent. Quan veu nens, fa el que sigui per anar a jugar amb ells.

Els animals no han de tenir dret a participar en una festa tan alegre?

Per a mi sí, evidentment. Tenim animals com en Kasi que ho disfruten realment. Em sabrà molt de greu si aquest any no poden disfrutar, pobrets.

L'animalisme és cosa d'animals?

Uf, quina pregunta amb més trampa (riu). Mmm... Sí, és clar que és cosa d'animals, sinó no es dirien animalistes. Una persona que procura pels drets dels animals és una mica animal, jo també m'hi considero. Tots ho som una mica, no?

Se n'ha sortit molt bé.

M'ho posa difícil, eh?

Si tot va bé, quins animals hi haurà?

A més dels nostres cavalls, uns dromedaris vinguts de França.

Algú pensa en els nens?

Nosaltres! Realment és la seva festa, i els agrada veure cavalls i dromedaris. Ho estan esperant. Fa uns anys se'ns va criticar que hi havia pocs animals. Es veu que cada any hi ha d'haver alguna queixa...