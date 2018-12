Frustració i solitud durant el

La idealització del Nadal com la data més bonica de l'any pot produir sentiments de desemparament, solitud i frustració durant aquestes festes, segons informen des de l'Associació d'Iniciatives Socials (AISS), organització que atén i acull persones amb malalties mentals.

«Experimentar emocions forma part de la naturalesa humana, sigui l'època que sigui», assegura la psicòloga d' AISS, Paula Cuesta. La tristesa per la pèrdua d'un ser estimat pot experimentar-se a qualsevol moment, no obstant això, la qual cosa fa que el Nadal destaqui sobre altres etapes, «són les expectatives que se li donen i les imposicions que erròniament s'adjudiquen», per exemple, obligar-se a estar feliç «genera frustració, ansietat i ira», alerta. És important, per tant, saber reconèixer les emocions i expressar-les.

Aquesta època es relaciona amb moments feliços que tenen a veure amb retrobaments amb familiars i amics, menjars especials, decoració màgica, regals, etcètera. No obstant això, la realitat és que aquestes dates produeixen «sentiments molt diferents depenent de la persona», asseguren des de l'associació.

El retrobament amb familiars i amics o la falta de contacte amb certes persones en aquestes dates poden produir frustració, per esperar massa d'algú; o solitud, per trobar a faltar a un ser estimat o a algú amb qui s'han tallat relacions, alerta AISS.



Por a la decepció

Hi ha diverses situacions concretes relacionades amb aquestes dates que produeixen un estrès controlable. Les grans reunions i, sobretot, l'excés de socialització si aquest no és habitual, pot produir sensacions d'aclaparament i pressió sobre les persones. En aquests casos el més recomanable és distanciar-se del grup i relaxar-se amb activitats més solitàries com fer esport, llegir, escoltar música o fer una passejada.

Un altre factor són els regals i els seus consegüents dubtes, insatisfacció, por de fallar i inestabilitat econòmica produeixen frustració a l'hora de comprar, perdent el gaudi que hauria d'acompanyar aquestes activitats. En aquest sentit, des d' AISS recomanen racionalitzar els pensaments, recordar que els regals no demostren l'afecte real que es té en una persona i per últim valorar la resta de moments que brinden les persones.

Finalment, l'excés de menjar produeix, a més de malestar físic, malestar de caire emocional, i és que és habitual que les persones puguin sentir culpabilitat per una dieta poc adequada o per una despesa desmesurada. Per això, la recomanació dels experts passa en primer lloc per tenir control sobre aquesta situació, tant a l'hora de comprar, com a l'hora de menjar, gaudir sense remordiments dels aliments tradicionals de les dates però sense excedir-se, pensant de forma racional en el desaprofitament de menjar i en la indigestió.

La directora i fundadora d'AISS Salut Mental, Ana Villota, aconsella que per gaudir de les festes, es treball i l'actitud positiva, fent el que a cadascun faci feliç, «encara que no sigui el que està establert», així es deixen a un costat les obligacions personals i les pressions. A més, és millor «evitar temes que generin conflicte i mantenir l'entusiasme», segons l'especialista.