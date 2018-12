Lió&Girona, llums i flors

Vibra és el festival de les llums del qual podem gaudir aquest cap de setmana a Girona. Els muntatges creatius a les façanes i les instal·lacions artístiques es converteixen en una mena d'aperitiu nadalenc. La iniciativa ha tingut continuïtat. Veurem si té força suficient com per convertir-se en el gran esdeveniment gironí d'arribada de l'hivern, un gaudi dels locals i un atractiu pels visitants. Ho hem d'aplaudir i encoratjar. Que hagi lligat flors i llums al títol no es gratuït. Aquest pont de desembre vaig anar a la Lió per les festes de la llum, que apleguen milions de visitants. Desenes de places, edificis i recintes amb muntatges de la llum espectaculars. I això sí, desenes de persones fent cua per entrar a cada recinte.

Un conegut industrial gironí que formava part de l'expedició a terres franceses va definir la situació sense embuts quan intentàvem accedir als que, segons els experts, eren els més destacats de la festa de la llum d'enguany. «Això es com l'exposició de flors pero amb llums». Ja saben que els gironins a partir de determinat any de naixement a Temps de Flors en diem «l' exposició de flors», «certamen» a la fira de la devesa i Jacques Borel a la darrera àrea de servei amb bar a l'autopista, quan arribem, és a dir baixem, des de Barcelona cap a la nostra ciutat. Hi ha una altra brillant i mítica definició del nostre bon amic quan en un vaixell voltàvem les illes gregues cercant el paradís de la Mediterrània quan realment el tenim a casa i és la Costa Brava. «Això és com los Monegros, pero amb mar», va afirmar lúcidament cansat de veure roques i roques despullades i castigades pel meltemi, el vent de la zona, sense un trist pi que les acompanyi.

Lió, Lyon en francès, és una ciutat manejable. Poc més de 400.000 habitants amb trampa. En realitat són molt més que un milió. És com si Santa Eugènia de Ter, Palau Sacosta o Sant Daniel fossin municipis independents. De fet ja ho eren fins que foren annexionats a Girona per donar aquestes i altres agregacions una mica de múscul a una ciutat que en realitat tenia històricament un territori més aviat pobre. És una ciutat i una regió formidable. El fet que la creuïn dos enormes rius, formant una península abans que el Saona aflueixi al Rhône, li dona una majestuositat catedralícia. No són rius de fireta malgrat que els de fireta són els que a vegades portin més desgràcies, són rius colossals que van donar a França potència i grandesa.

Fa quatre segles l'advocació a la Verge el dia de l'Immaculada sembla que va ser de gran utilitat en una epidèmia. Dos-cents anys després, a mitjans del XIX, la ciutat va decidir recordar aquesta efemèride el dia 8 de desembre. Aquell dia al matí una gran tempesta va arribar a la ciutat i tant l'arquebisbe com l'alcalde decidiren deixar-ho per un altra dia. Insospitadament la tarda es va aclarir i el poble espontàniament va decidir amb ciris i algun artefacte lluminós de l'època mantenir, per lliure, l'ofrena a la verge. Amb els anys la festa de les llums es va consolidar com una pràctica ciutadana on la gent il·luminava totes les cases i finestres fins a la situació actual, en què ja es fa de forma professional «a lo grande». El naixement de l'exitós Temps de Flors a casa nostra no té la llegenda lionesa però sense el grup de gironines, amb Maria Cubarsí al front, que decidiren endegar una modesta exposició floral, ara no tindríem res.

L'expedició a Lió va coincidir amb les manifestacions dels jaquetes grogues (mes aviat festuc) a França. No eren massives però sí sorolloses i ben organitzades. La policia anava de bòlit. Això no va pertorbar en absolut a un dels membres de l'expedició gironina. El poden felicitar si el veuen. És el senyor Joan Cortey de Palafrugell. Protagonista tots els estius d'un d'aquests articles. Ha arribat a una edat d'aquelles més o menys rodones que va voler celebrar a Lió. No dic quina perquè no s'ho creurien si el veuen a les vuit del matí a un gimnàs de Palamós o saltant com una cabra al cap de Begur. Quan travessa la frontera francesa es transforma en un altre personatge. Monsieur Delon. Richard Delon. Haurien de veure la reverència que li va fer el maître del restaurant Paul Bocuse quan el va veure entrar poc abans d'engolir la seva mítica sopa de tòfones: «Bienvenue monsieur le president».