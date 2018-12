La pau del Nadal

Després d'haver vist el «pessebre» que l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha muntat a la plaça de Sant Jaume, on es representa una taula de banquet de festa major i una trona presidencial destinada a un tal Jesús, francament, em quedo amb el de l'ajuntament de Girona, un muntatge tradicional amb les figures i paisatges que hom espera veure-hi. Normalment, aquí les ocurrències artístiques solen trobar espai idoni en l'exposició de flors del mes de maig, que, certament, s'hi adiu molt més que no pas entre les celebracions nadalenques. Ni tan sols les lluminàries dels carrers i places s'han distingit per dibuixos allunyats de la tradició, i la gran promesa del 80% de groc a la majoria de les instal·lacions que havien de certificar una aposta de compromís s'ha quedat en un no res, ja sigui perquè l'empresa concessionària no s'ha plegat als desitjos del client o perquè la cosa ja no dona més de si. En canvi, la tonalitat hepàtica s'ha utilitzat enguany per distingir els àngels del cartell dels Pastorets en una nova i excel·lent versió de Pozo & Viñeta.

Pocs dies abans de les bufetades del 21-D, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va pronunciar una conferència en què va encoratjar els gironins a cercar consens, bones relacions i acords per a un futur millor. Bones paraules que, malauradament, no solen anar acompanyades d'actes concrets que avalin aquests desitjos. Prohibir, per exemple, que la Policia Municipal participi en actes institucionals dels col·legues d'altres cossos i forces de seguretat no hi encaixa gaire bé, com tampoc ho fan les declaracions qüestionant l'actuació dels Mossos d'Esquadra quan aquests, seguint ordres dels comandaments i els polítics, opten per fer la seva feina fent bona la validesa d'aquella màxima democràtica encunyada per un polític anglès: «Estic radicalment en contra del que diu aquesta gent, però sempre defensaré que ho puguin dir». Una altra demostració que les coses no van prou bé, malgrat les declaracions optimistes, és el fet que la Fundació Princesa de Girona hagi decidit endur-se l'acte de lliurament de premis a la Ciutat Comtal. El reconeixement de talent jove, d'emprenedors i de noves idees que donava lluentor i prestigi a la ciutat, se'n va finalment a Barcelona perquè aquí els qui haurien de vetllar i assegurar la lleialtat institucional en realitat li han estat fent la vida impossible. Suposo que alguns estaran satisfets amb aquesta decisió, però la veritat és que Girona hi perd.

Certament, és ben oportú que l'alcaldessa hagi volgut recuperar aquell vell estil gironí de fer política amb unes declaracions institucionals de pau i de consens, però fora bo que aquest estil es practiqués sense talls de carreteres i boicots, i no només en temps de treva nadalenca i preelectoral sinó que fos moneda corrent al llarg de tot l'any. És ben conegut que el poeta Salvador Espriu era de natural pessimista i justament en un poema sobre el Nadal recollia aquest sentiment «Però ara soc al carrer, a la dura ciutat,/ sol entre la multitud que d'esma va dient/ paraules allunyades d'una promesa de pau,/ i jo escolto i miro i cerco, i no hi ha pau enlloc». Demà és Nadal, i un dia així mereix una reflexió serena sobre els veïns de Girona que ja fa temps que reclamen una pau energètica que no arriba mentre segueixen patint talls de llum no volguts. L'any 1921 Joan Salvat Papasseit semblava endevinar aquesta problemàtica en el seu poema nadalenc: «Demà posats a taula oblidarem els pobres / ?i tan pobres com son? Jesús ja serà nat. / Ens mirarà un moment a l'hora de les postres/ i després de mirar-nos arrencarà a plorar». És clar que la pau dels poetes no és ben bé la mateixa que la dels polítics, però tanmateix no seria sobrer que aquests se'n poguessin alimentar intel·lectualment.