Japó, en crisi amb Austràlia i Nova Zelanda per les balenes

Japó ha anunciat aquesta setmana que reprendrà la caça comercial de balenes al juliol, el que ha generat crítiques d'Austràlia i Nova Zelanda, països que rebutgen amb força aquesta pràctica. El secretari cap del gabinet japonès, Yoshihide Suga, va assenyalar dimecres que el país es retiraria de la Comissió Balenera Internacional i que només caçaria balenes en les seves pròpies aigües territorials i zona econòmica exclusiva.

Suga ha informat en un comunicat que el Japó no caçarà mamífers marins a l'oceà Austral ni a l'hemisferi sud, on els baleners de vegades combaten els activistes ambientals amb canons d'aigua. Si bé és probable que aquesta decisió molesti els socis comercials i de seguretat del Japó, com Austràlia i Nova Zelanda, la caça de balenes podria complaure alguns votants, els que han expressat la seva molèstia davant les crítiques estrangeres a les pràctiques de caça del país.

El districte electoral del primer ministre, Shinzo Abe, a l'oest del Japó inclou l'antic centre balener de Shimonoseki i la carn de balena era un plat comú a les escoles de la nació. Suga va dir que el Japó va decidir abandonar la comissió de caça de balenes després de més de 30 anys d'esforços infructuosos per aconseguir que s'aixequi la moratòria de la caça comercial d'aquests mamífers.

El país ha eludit les restriccions en dur a terme el que s'anomena «caça científica de balenes», ja que la carn d'aquests animals capturats en aquest programa sovint acaba en botigues i restaurants. La llei internacional atorga al Japó drets econòmics exclusius sobre una vasta regió que abraça gairebé 4,5 milions de quilòmetres quadrats. Aquesta distància és més gran que la superfície terrestre de la Índia.

Tant Austràlia com Nova Zelanda van emetre declaracions dient que els decebia aquesta decisió, però que valoraven la fi de la caça en l'Oceà Austral. «La decisió de retirar-se és lamentable i Austràlia insta el Japó a tornar», han assenyalat la ministra de Relacions Exteriors, Marise Payne, i la ministra de Medi Ambient, Melissa Price, en un comunicat conjunt. «Austràlia segueix oposant-se fermament a tots els tipus de caça comercial i «científica» de balenes. Continuarem treballant dins de la comissió per defensar la moratòria global sobre la caça comercial d'aquests cetacis».

Suga va dir en la seva declaració que la caça comercial es durà a terme de conformitat amb el dret internacional i dins dels límits de captura calculats pel mètode que va adoptar la comissió de caça de balenes per evitar un impacte negatiu en les poblacions d'animals. «La caça de balenes ha estat donant suport a les comunitats locals i, per tant, ha desenvolupat la vida i la cultura del consum d'aquests mamífers», ha declarat Yoshihide Suga.