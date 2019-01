«Els puristes s´esveren amb el ´Despacito´ a ritme de sardana»

Es considera músic o arxiver?

Mmm... ni una cosa ni altra (riu). Si de cas, historiador, en l'especialitat d'arxiver. Pel que fa a la música, sí que canto, però no toco cap instrument. Em definiria com un historiador apassionat per la música.

Cap instrument li ha cridat mai l'atenció?

Havia estudiat solfeig, però mai he tocat cap instrument. He cantat en cors, això sí. El que passa és que, en ser arxiver, sempre em demanen fer llibres quan alguna entitat blanenca fa anys.

Entre nosaltres: la sardana es mor?

Jo diria que no. Potser es té aquesta percepció des de fora, però quedes sorprès de la gent jove que s'hi dedica. Hi ha canals de YouTube i d'Instagram dedicats a la sardana! El relleu generacional hi és, han sortit d'aquí compositors de primera fila internacional. La sardana està més viva que mai. Una altra cosa són les ballades, on sí que s'hi veu molta gent gran, que dius «però si són quatre avis».

I jo que pensava que sardana i YouTube eren mons antagònics...

Doncs no. Ens pensem que la música de sardana és la que sempre hem escoltat, però les cobles avui fan meravelles, surten unes sardanes... diferents. La Cobla Contemporània fa fins i tot sardanes amb músiques de pel·lícules.

Acabarem veient cobles tocant reaggeton?

Algunes ja ho fan.

No foti, vinga.

Sí. I el Despacito a ritme de sardana, amb gent ballant-la. El que passa és que els puristes s'esveren una miqueta...

Ja que ha escrit aquest el llibre, la pregunta és: de què serveix formar músics?

En el cas de Blanes, és una pedrera molt important, moltes cobles i orquestres tenen músics formats aquí. I els que no s'hi han dedicat professionalment el pas per aquí els ha servit per fer uns lligams molt forts, és una gran família. I als anys 60 i 70, molts van poder viatjar per Europa acompanyant esbarts, etc. La música és alguna cosa més que unes notes posades en un pentagrama.

Doncs a l'escola cada cop hi ha menys presència de la música.

Quan el pare Manyanet va fundar aquest col·legi, tenia molt clar que la música seria part important de l'ensenyament. El solfeig, saber llegir música... dona unes aptituds que haurien de formar part dels estudis reglats arreu.

L'1 de gener es va llevar aviat per veure el concert d'Any Nou?

Em va tocar mig treballar, però sí, vaig llevar-me per veure el concert.

Què demana als Reis?

Com a historiador, poder escriure amb llibertat. En aquests temps que sembla que hi torna a haver censura, demano només això.