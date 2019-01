«La gent creu erròniament que tots els canaris són grocs»

Albert Pastells, de Santa Coloma de Farners i criador de canaris, va quedar campió d'Espanya d'Ornitologia en el concurs que es va celebrar el 9 de desembre a Talavera de la Reina.

Com té el canari?

(Riallada) A la gàbia, a la gàbia. Tancat, que no s'escapi.

Quants canaris té?

Actualment en tinc uns setanta, al campionat en vaig portar sis. Tots els ocells que tinc són canaris.

No foti, home. Té setanta canaris a casa?

Fa un mes en tenia uns 200, però darrerament n'he venut molts, uns 130. Va ser quedar campió d'Espanya i la gent es va tornar boja, tothom volia comprar-me canaris. Fa temps vaig construir una habitació al garatge i els tinc allà.

No està farta de vostè, la seva senyora?

Alguns dies hem tingut els nostres més i menys. Però també haig de dir que quan haig de marxar 2-3 dies fora per la feina, ella és qui els dona menjar, els canvia l'aigua, etc. M'ajuda molt, les coses com siguin.

Com li va entrar l'afició pels ocells cantaires?

De petit, el meu pare tenia a casa dues o tres parelletes de canaris, allò típic: per fer maco, per acompanyar, perquè els mascles cantaven... I bé, jo també en volia, i com tots els pares, em va dir que si em portava bé me'n compraria un parell. A còpia de fer bondat, me'n va comprar i hi vaig agafar afició. Vaig anar augmentant fins a arribar a 30 o 40 parelles.

I vostè els ensenya a cantar.

No, perquè hi ha tres tipus de concursos de canaris: de cant, de postura i de color. Els que crio jo són per a concursos de color.

O sigui, que tinguin un groc espaterrant.

No en tinc cap de color groc. La gent pensa erròniament que tots els canaris són grocs. N'hi ha de grocs, de vermells, de blancs. Jo en crio dels colors isabela, vermell mosaic i àgata.

Doncs m'acaba de trencar un mite.

Sempre que ve algú a veure els meus canaris se sorprèn que no siguin grocs.

Un es pot guanyar la vida criant canaris?

Hi ha gent que se l'hi guanya, gent que s'hi dedica professionalment. Però per això has de tenir 300 o 400 parelles.

Què pot valer un canari campió?

Un campió d'Espanya pot arriba a costar 80-100 euros. Un campió del món, entre 200 i 250.

No li fan pena, pobrets, tota la vida tancats?

Si estiguessin a l'aire lliure, es moririen en dos dies. Només a Canàries, en queda encara algun en estat salvatge.

Jo vigilaria. Els animalistes comencen a estar contra els cavalls a la cavalcada de reis. Que no lluitin aviat per la llibertat dels canaris.

Ha, ha, aquests només donen pel c... millor no ho dic.

I ara al campionat del món?

Es fa ara a Holanda, però no hi aniré. Amb el viatge l'ocell queda estressat, cansat... Ja pot tornar viu, ja, però el problema després és que no cria.

Ah, també els fa criar?

La gràcia és que l'ocell que presentes sigui cria teva.

Mai he vist canaris en plena còpula, ha de ser curiós.

Doncs jo estic fart de veure-ho, mare meva! Per ressaltar un tret d'un ocell, es fa una línia de cria: creues un mascle i una femella, i el millor mascle que surt de la cria s'ajunta amb la seva mare. I la millor femella, amb el pare.

Però què diu! Això és pecat!

Ja, però es fa així (riu). D'aquesta manera tots els millors trets genètics es van passant de generació en generació.