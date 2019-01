«Potser després del raid deixem el cotxe allà i tornem en tren»

L'equip format per Albert Font i Bernat Burés, estudiants d'Arquitectura, participa entre el 23 de febrer i el 3 de març a l'UniRaid, un raid que té lloc al Marroc només per a universitaris, un dels objectius del qual és repartir material solidari. I atenció, empresaris: encara els falten uns quants espònsors

Què passa, que l'Erasmus ja els semblava massa poc?

He, he, no, de fet, ens vam començar a relacionar gràcies a un Erasmus que va fer un [Bernat] primer que l'altre a l'Argentina. Segurament d'aquella experiència ens venen les ganes de viatjar una mica a l'aventura.

Van al UniRaid a guanyar?

De cap manera, hi anem per l'experiència de tants dies conduint pel Marroc amb un centenar més d'equips universitaris de tota la Península. I per repartir tot el material solidari que portem.

I per què en porten?

És la principal base del raid, és obligatori portar almenys 30 quilos de material solidari. Nosaltres portem més de 100 quilos: bicicletes, ordinadors, material escolar, material parafarmacèutic...

O sigui que allò que els joves són egoistes i insolidaris és un mite?

És directament mentida, hi ha molts joves que col·laboren en projectes de tota mena.

Amb quin cotxe competiran?

Amb un Volkswagen Golf vell, que hi havia per casa [Bernat].

Errr... estan segurs del que fan?

(Riuen) És que una altra de les normes del raid és que s'ha de participar amb cotxes que tinguin almenys 20 anys.

Espero que tinguin nocions de mecànica.

Alguna en tenim. El cotxe feia cinc anys que estava aturat, el vam portar a un taller per posar-lo a punt. Tot just dijous el vam donar d'alta i avui [divendres] hem fet l'assegurança. Dimarts anem a passar la ITV. Una vegada l'hàgim superat, desmuntarem el cotxe i el prepararem per al desert.

Esperem que l'assegurador no llegeixi l'entrevista.

No passa res, és una assegurança mínima, a tercers. És un bon cotxe, creiem que aguantarà bé. Tot pot ser que en acabar la prova ja no aguanti més i l'hàgim de deixar allà i tornar en tren.

La família no preferiria que anessin de vacances al Carib?

Tenim famílies que ja estan acostumades que portem una vida més o menys lliure i viatgera, ens donen tot el suport. Les mares potser són una mica patidores.

I vostès no prefereixen el Carib: rom, mulates...?

No, home, es tracta de sortir de la zona de confort. Viure una experiència diferent.

Alguna cosa falla al món quan són els estudiants els que han d'anar a l'Àfrica a pal·liar les mancances?

Estudiants i no estudiants, hi ha molta gent solidària. Però és cert que els governs s'hi haurien d'implicar més. En lloc de posar tantes traves a la immigració, s'haurien de solucionar els problemes en l'origen.