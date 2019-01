«Moltes fortunes actuals són filles del franquisme»

El Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera, acull fins al 3 de febrer la mostra «Autoritzats per a sortir. L'èxode del 36», a cura de Rubèn Doll-Petit, que recorda els 30.000 catalans que van fugir a l'exili el 1936 per sortir de la zona republicana.



O sigui que també s'exiliaven els de dretes?

Fonamentalment perquè hi havia una situació de violència... tot i que n'hi havia que ja tenien les maletes preparades durant la República, abans del cop d'estat.

Les dretes sempre són previsores, quan es tracta de diners.

Hi ha constància, per exemple, d'un blanenc que, des que es va instaurar la República, anava dipositant una quantitat de diners en un banc a l'estranger.

En Jordi Pujol no ha inventat res.

He, he, exacte.

Podem dir que els d'un i l'altre bàndol van ser tots víctimes?

Hi estaria d'acord si parlem dels morts durant el conflicte i en la rereguarda. Però quan es parla de «víctimes» se sol obviar el que va passar del 39 al 75. La memòria ha d'abastar també la dictadura. I tenir en compte les diferències.

Per exemple?

Tots els morts són víctimes d'una violència, però hi ha una diferència notable en la resposta a la violència, que és completament diferent en un i altre bàndol. I això es relaciona amb el salvament de vides de la Generalitat, que actua com a tal i facilita que marxin 30.000 catalans, entre falangistes, burgesos benestants, empresaris de la dreta, etc.

En teoria eren els seus enemics, no?

Va ser un acte humanitari, o potser van veure que era més eficaç ajudar a sortir aquesta gent que intentar controlar els carrers. Fos com fos, és un acte humanitari per part d'un govern, sense precedents en el segle XX.

I en canvi és un episodi força desconegut.

Aquesta gent van tornar com a victoriosos, suposo que no pertocava reconèixer que els havia salvat la Generalitat. I un cop acabada la dictadura, als protagonistes ja no els cal remoure el passat.

Hi havia a Catalunya més franquisme del què ens pensem?

Només ha de veure que tots els càrrecs en ajuntaments i diputacions eren catalans, i evidentment franquistes. Moltes fortunes catalanes actuals són filles del franquisme, això no es pot obviar.

Tanmateix, suposo que les condicions d'aquests exiliats no eren semblants a les dels que es van exiliar el 1939.

Només cal veure les fotos, com van vestits. I a l'estranger van trobar la solidaritat de classe. Saben que tornaran, no diré que estan de vacances, però sí esperant que acabi la guerra. S'ho poden permetre.

Eren uns exiliats com alguns catalans d'avui?

He, he, ja el veig a venir. Jo, per proximitat, els equipararia als russos blancs. Li agrada més (riu)?

M'encanta, ben driblat. S'ha superat, la Guerra Civil?

De cap de les maneres. Però si encara hi ha arxius que no es poden consultar! A banda, no s'han jutjat, ni tan sols posat sobre la taula, els noms dels responsables del cop d'estat i del franquisme, com s'ha fet en altres països. És evident que no s'ha superat la guerra, som uns complets ignorants de la història, en aquest camp.