«Vaig vessar tot un Bitter Kas a la camisa blanca d´un client»

Mireia Riba, del restaurant El Jardí de Can Marc (Begur), va guanyar la primera semifinal del concurs Cambrer de l'Any, que se celebra a escala de tot Espanya i la final del qual tindrà lloc l'any 2020

Tots els cambrers i cambreres es diuen Perdona?

He, he, hi ha molta gent que ens crida així, amb un «perdona», però també n'hi ha que utilitza el «pst, pst» i fins i tot n'hi ha que fan picar els dits, així [ho fa].

Picar de mans ja no es porta?

No, això ja no. Però que et cridin d'aquestes maneres quan abans t'has presentat amb el nom, és com desagradable, et fan sentir més com un gos o com un objecte que com una persona.

Deia Woody Allen en un film, que el de cambrer és l'ofici més fotut del món.

Depèn de si t'agrada gaire. Si t'agrada aquest ofici, el disfrutes.

Intueixo que vostè el disfruta.

Jo sí, a mi m'agrada molt. I el que més m'agrada és veure la gent disfrutar, sabent que jo hi he col·laborat ni que sigui una miqueta.

S'estan perdent els cambrers clàssics que rebien el client amb un «què desitja el cavaller?»

Sí, però perquè també està evolucionant tot el món de la gastronomia. Aquestes rebudes es limiten ara als restaurants amb més glamur, ja no al bar de la cantonada.

El client sempre té la raó?

En part.

I això què vol dir?

El client té la raó, però quan no la té, sovint se l'hi ha de donar, que al cap i a la fi és qui paga. De tota manera, crec que se li pot rebatre alguna opinió, sempre que sigui de manera molt raonable i amistosa, igual que ho faria amb un amic. Parlant bé, sempre pots arribar allà on volies arribar. El client no vol que li donis la raó perquè sí, sinó que li resolguis el problema a la seva satisfacció.

De tot el que va haver de fer al concurs, què és el que pitjor porta?

El plat a la vista. Ho fas davant del client, i és la part en què em poso més nerviosa perquè és la que menys domino.

En tres anys que fa que treballa de cambrera, quina és la situació més incòmoda amb què s'ha trobat?

Mmm... el dia que se'm va desmaiar una noia. Va caure just al meu davant. Més que una situació incòmoda, va ser la sensació de no saber com actuar, a banda de demanar ajuda. Crec que als restaurants s'haurien de treballar uns mínims coneixements de primers auxilis. I encara jo tinc la sort que a l'escola d'hostaleria fem un curs de primers auxilis, però no a tots els restaurants ho tenen en compte.

No ha tirat mai res a sobre d'un client?

En un dels primers dies al restaurant L'Ó, jo estava molt nerviosa perquè és d'estrella Michelin. Vaig vessar tot un Bitter Kas, tan vermell, a sobre la camisa blanca d'un senyor. Volia que la terra se'm mengés. Per sort, l'home va ser molt comprensiu, va dir que no passava res i fins i tot es va negar que li portés la camisa a la bugaderia. Devia veure la meva cara...

Com reacciona si una parella es discuteix davant seu, a taula?

Em va passar el cap de setmana passat! Vam tenir un xou bastant important. La meva reacció va ser deixar que fessin. Això sí, els vaig preguntar si volien seguir amb el menú, perquè imagino que l'últim que vols és que et vagin portant plats en plena discussió.

Va acabar bé, la cosa?

Van decidir seguir amb el menú. Però és clar, en aquest cas no expliques tant cada plat, els deixes més marge. I al final del sopar ja estaven bé, l'enfadada havia passat. Sempre és millor preguntar, el que no vull jo és ser un destorb, prefereixo assegurar-me'n.