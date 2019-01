D´on prové el plaer que sentim quan escoltem certa música?

Un nou estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) revela una relació causal entre el neurotransmissor dopamina i el plaer que les persones poden sentir quan escolten una música determinada. L'estudi l'han dut a terme investigadors del Grup de Recerca en Cognició i Plasticitat Cerebral de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (UB-IDIBELL), així com el Grup de Recerca en Neuropsicofarmacologia Humana i els grups de modelització i simulació PK/PD de l'Institut d'Investigació Biomèdica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Neurològic de Montreal de la Universitat McGill.

Els científics van manipular farmacològicament la transmissió de dopamina en 27 participants mentre escoltaven música, aconseguint mostrar per primera vegada la relació causal entre la dopamina i la motivació i satisfacció en connectar amb certes melodies. El procediment va consistir a manipular amb fàrmacs el nivell de la levodopa, un precursor de la dopamina que augmenta la seva producció, constatant que s'incrementava el plaer i l'entusiasme dels 27 participants. En canvi, quan els van administrar el precursor que disminueix la dopamina, la risperidona, els participants tenien menys sensació de plaer provocat per la música. Segons els investigadors, aquests resultats obren una nova visió de la neurobiologia i la neuroquímica de les respostes de recompensa associades a la música, i contribueixen al debat obert sobre la comprensió del cervell humà. Les proves experimentals es van executar amb tres sessions diferents amb una setmana d'interval entre elles, en les quals els experts van administrar per via oral el precursor de la dopamina, la levodopa, el seu antagonista, la risperidona, i un placebo de lactosa com a mètode de control. La investigadora de la UB-IDIBELL i primera autora de l'article, Laura Ferreri, explica que «l'estudi clarifica el paper del sistema dopaminèrgic humà quant a recompenses abstractes».



Resposta electrodèrmica

Els autors de l'estudi van mesurar indirectament els canvis en la sensació de plaer comprovant l'activitat electrodèrmica dels participants, una tècnica per avaluar canvis emocionals. A cada sessió, els participants escoltaven les seves cançons preferides, a més d'altres temes de cantants com Alejandro Sanz o Amaia Montero. Així mateix, les respostes motivacionals es van mesurar preguntant als participants quant pagarien per cada cançó. En general, els resultats van mostrar que les intervencions farmacològiques modulaven les respostes de recompensa provocades per la música.