«Va entrar un atracador al gimnàs, fent-li una clau en vaig fer prou»

Kwang Sup Oh Moon és entrenador de taekwondo i té un gimnàs a Salt (no es perdin les seves gravacions a www.gimnaschunkwonsalt.com). Participa amb una demostració al Festival Pepe Sales, que entre ahir i el dia 5 està aquest any dedicat a Yi Sang, el «poeta maleït» de Corea



Què fa aixecant la cama fins aquesta alçada, a la seva edat?

He, he, només en faré 63, aviat. L'aixeco més amunt del cap, sense saltar. Però encara faig salts, també. Si continues treballant-lo, el cos respon. I aquest treball que faig és el meu somni.

Fins a quina edat es veu entrenant?

Mentre el cor em funcioni, continuaré. Tinc alumnes de més de 70 anys! I agafo nens a partir de sis anys. El primer, és que aprenguin educació i respecte.

Si no en tenen, els expulsa?

Primer aviso la família. Si al cap d'un temps encara no s'adapta, haurà de marxar.

Les pel·lícules d'arts marcials ens enganyen?

Molt, molt, fan molt de mal. Llavors ve algú pensant que aquí aprendrà a fer baralles, i jo li haig de dir: ves a un altre lloc. A les pel·lícules hi ha molta fantasia. Si algú porta el nen aquí, és perquè aprengui educació i disciplina.

Què significa el paral·lel 38?

Això és política, eh? És la frontera entre les dues corees. Vaig sovint a Corea de viatge amb la família, i el sentiment és sempre que hi hauria d'haver la reunificació. L'última vegada vaig veure més alegria, millors ànims.

Que no li posin ara un paral·lel 38 a Catalunya

(Riu) D'això prefereixo no parlar-ne, però crec que totes dues parts han de ser raonables i parlar.

Doncs parlem de menjar: quin plat troba a faltar aquí, del seu país?

Alguna vegada anem a Barcelona a menjar coreà. Però no gaire, aquí tenen vostès un menjar boníssim, molt sa. M'hi vaig adaptar sense problemes.

Què aporta el taekwondo?

És un esport molt complet, i a més treballa també l'educació i el respecte. Hi ha tota una cultura del taekwondo. Espero que el festival serveixi per mostrar-ho.

Ha hagut de fer servir els seus coneixements fora del tatami?

Una vegada que va entrar aquí un atracador...

En un gimnàs de taekwondo! Què ensenyen a l'escola de l'hampa?

No li vaig pegar, en vaig fer prou amb una clau per immobilitzar-lo, em va sortir instintivament.

Corea és un gran desconegut?

Cada cop es coneix més, hi ha molts catalans que hi van de viatge. I també hi ha molts coreans que han vingut a viure aquí.

Entre professors de taekwondo, cuiners i noves tecnologies, Corea acabarà dominant el món?

No ho crec. L'esperit coreà és de viure feliç, no de dominació. A causa de tots els conflictes que ha tingut el país, tenim un caràcter fort, de superació. Som gent que sap patir i és molt disciplinada.