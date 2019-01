El polígon de Campllong vol créixer

Campllong acull des de fa 15 anys el polígon de Les Ferreries, una infraestructura «imprescindible» per al municipi que acull més de 30 empreses i genera entre 600 i 700 llocs de treball.

De la seva superfície de 243.607 metres quadrats, un 70% ja es troba ocupat per indústries, que majoritàriament pertanyen al sector serveis. És per aquest motiu que des de fa uns anys hi ha previstes unes obres d'ampliació, concretament de 226.884 metres quadrats. Segons l'alcalde, Lluís Freixas, aquesta actuació permetria que el polígon fos «més autònom i tingués més consistència». Freixas explica que per ara al polígon li manca espai, i que l'ampliació permetria que aquest adquirís una «entitat que ara no té». D'altra banda, aquest projecte aprovat pel Departament d'Urbanisme de la Generalitat i pel mateix Ajuntament, va quedar estroncat arran de la crisi econòmica, i per ara no té data perquè segueixi endavant.

El consistori ja va presentar tots els permisos pertinents, i la seva aprovació depèn exclusivament de la Junta de Compensació, òrgan urbanístic dependent del Reglament de Gestió Urbanística, i que per ara aquest no té majoria per aprovar-ho.



Retorn pel municipi

Les Ferreries és un punt econòmic molt important tant pel municipi com pels seus entorns, i així mateix una font de subsistència. Els habitants que hi treballen, que el batlle xifra al voltant dels 700, estan repartits entre les diferents empreses que s'hi emplacen. La més important en volum és Louis Vuitton, marca de luxe de complements, amb uns 300 treballadors, i que enguany ha experimentat un creixement a la seva planta de Campllong. D'altres empreses amb un volum considerable de treballadors són Imnasa, fabricants de nàutica i de reparacions de vaixells, o Tecnical, punters en maquinària per la indústria alimentària.

La seva situació és, segons Freixas, un dels principals avantatges que té la indústria instal·lada a Les Ferreries, i és que es troba connectada amb les principals vies de transport de la província de Girona. En concret, és a 5 minuts de l'N-II i de l'AP-7. A més, el batlle indica que «l'Ajuntament considera el polígon com una part més del municipi», per la qual cosa «es preocupa de que tots els seus serveis estiguin al dia». Les últimes millores que el consistori ha efectuat han estat canviar l'arbrat del camí principal de la infraestructura, que s'havia danyat arran de l'aixecament de les voreres i que s'ha corregit amb espècies menys agressives per a l'entorn. Està previst que l'obra finalitzi aquest any. D'altra banda, aquest any s'hi ha fet atravessar una ruta verda «per possibilitar a la gent que visqui als municipis de l'entorn com Cassà de la Selva o Riudellots que vingui a peu o en bicicleta a treballar al polígon». També s'han fet tasques de senyalització dels carrils i dels passos de vianants.

D'altra banda, aquesta infraestructura ofereix un ventall de serveis d'entre els quals es troben el subministrament d'aigua, electricitat, enllumenat públic, sanejament (aigües residuals i pluvials separatives), telefonia i comunicacions, i gas natural.

El polígon Les Ferreries va néixer el 2004 com una escisió del polígon de Riudellots de la Selva.