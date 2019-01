«A Madrid trobo gent que em diu ´tú eres el del chino!´»

Què és allò que mai no trobarà en un basar xinès?

Com diu la cançó El Chino, «en un chino hay de tó» (riu). No se m'acut res que no hi poguem trobar.

Què és el darrer que hi ha comprat?

Una petita llibreta. M'agrada molt escriure i sempre la duc a sobre.

Troba sexi la roba interior que venen a aquests llocs?

Hi ha de tot, algunes peces són sexis i d'altres...com ho diria... són cridaneres. «Para gustos hay de tó», diu també la cançó.

Compraria allà roba sexi per a una dona que vulgui seduir?

Dependria sobretot del meu pressupost. Si volgués fer un regal de Nadal i no tingués gaires diners, per què no anar a un xino?

Confessi que al rebedor té un gatet de plàstic que mou la pota.

Em sap greu decebre'l, li asseguro que no tinc cap gatet (riallada).

Més de 2 milions de visites a YouTube és una animalada?

La veritat és que sí. I d'un temps cap aquí, de nou el vídeo està circulant molt, ara per Llatinoamèrica. No sé per què, alguna raó deu haver-hi.

Algun basar xinès l'ha trucat per agrair-li la publicitat?

El fet és que per internet corren un munt de paròdies del videoclip, i vaig trobar un d'aquests basars que aprofitaven la cançó per fer-se publicitat. Potser en podria haver fet diners.

La idea se li va acudir en una visita a un basar xinès?

Jo feia el personatge de Paco Vera a la sèrie La lista tonta (Comedy Central), i aquest vídeo era un sketch més. Però va començar a fer-se viral i va acabar tenint vida pròpia a YouTube.

Té una carrera consistent com a actor, i al final és conegut per un vídeo. Quin ensenyament n'extreu?

Jo poso el cor a totes les coses que faig com a actor, també en aquest videoclip. Però és curiós que amb tot el que he fet, vaig per Madrid i em trobo gent que em diu «tú eres el del chino!». I jo encantat, m'agrada donar alegria a la gent. I si serveix perquè em conegui més gent, millor, que la carrera d'actor és molt inestable.

Ara està amb «Gross Indecency» sobre els judicis a Oscar Wilde per homosexualitat. Tal com va el món, són judicis que es poden tornar a veure?

L'ascens de la ultradreta a Europa posa en entredit en alguns països els drets LGTB. Tant de bo obres com aquesta ens facin adonar que Europa, capdavantera en drets humans, no pot anar enrere. Per no esmentar països fora d'Europa, on encara l'homosexualitat és delicte.

Com viu un català a Madrid?

Molt content, m'hi sento molt bé. I vaig enllaçant feines.

Ens passa la mà per la cara en temes culturals?

Hi ha molt de teatre, és cert. I en haver-hi més cadenes de TV, hi ha més feina audiovisual. Ara mateix s'hi fa molt teatre, i és de les ciutats del món on més musicals es poden veure. Hi ha molt moviment. I que no falti.