Van der Rohe i l´arquitectura per transformar el territori

La Fundació Mies van der Rohe obre l'any amb la instal·lació de llum i so Geometry of Light, que el 10 de febrer arriba des de Chicago per reflexionar «sobre les arquitectures de les avantguardes i molt especialment de Mies van der Rohe», segons va explicar ahir la directora de la Fundació, Anna Ramos. La temporada 2019 estarà marcada per la 16a edició del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, els guanyadors del qual seran anunciats el mes d'abril. Entre les 40 propostes seleccionades hi ha els estudis catalans H Arquitectes, BAAS Arquitectura i els garrotxins RCR Arquitectes. El pavelló també formarà part del festival Sònar durant el juliol, amb una intervenció de l'artista musical Lucrecia Dalt.

El pavelló presenta per a aquest 2019 un programa divers i interdisciplinari, amb la intenció de commemorar el centenari de la creació de l'escola d'art i arquitectura alemanya Bauhaus, el cinquantè aniversari de la mort de Mies Van der Rohe i els 90 anys de la inauguració del Pavelló Alemany el 1929. «Posarem en comú on estem i on hem d'anar», va explicar Ramos.

Els artistes Luftwerk de Chicago, juntament amb l'arquitecte Iker Gil, presenten, dins del festival Llum Barcelona, una intervenció artística sobre la geometria de la llum i «el treball de la llum en l'arquitectura», va indicar el comissari de premis i programes de la Fundació Mies van der Rohe, Ivan Blasi. En aquesta instal·lació, que es podrà veure durant els vespres del 10 al 17 de febrer, uns rajos làser de color vermell en moviment subratllaran alguns dels aspectes de l'edifici que a la nit no es perceben, com els límits dels murs i les façanes de vidre. Alhora, uns aparells de fum permetran que aquestes línies rectes comencin a desdibuixar-se i difuminar-se. Aquesta nova percepció de l'edifici anirà acompanyada de la música del disse­nyador de so Oriol Tarragó, guanyador de set premis Gaudí i quatre Goya. «És una instal·lació que busca geometritzar l'espai, el fa més abstracte i ens ajuda a reconèixer les línies i les arestes que fan l'espai», va dir Ramos.

Explicar la transformació del territori

El Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, que arriba enguany a la 16a edició, ocupa bona part de la programació del 2019. De les 383 obres d'arreu d'Europa que s'hi van presentar i que s'exposaran al març a l'ETSAB, el jurat internacional ja ha seleccionat les 40 que opten al premi. Tot i això, Blasi ha destacat que és «el gruix de les 383 obres, les que poden explicar, en part, la transformació del territori europeu a partir de l'arquitectura».

H Arquitectes és un dels estudis candidats, amb dues obres diferents: la Lleialtat Santsenca, situada al barri de Sants a Barcelona, i un habitatge unifamiliar ubicat a les comarques gironines. Per la seva banda, l'arquitecte Jordi Badia, de BAAS Arquitectura, ha presentat, juntament amb dos estudis d'arquitectes polonesos, la Universitat de Televisió i Ràdio de Katowice (Polònia). RCR Arquitectes també és un dels estudis catalans escollits, amb una biblioteca construïda fora de Catalunya. En darrer lloc, destaca el projecte «Life Reusing Posidonia», que arriba de la mà d'un grup d'arquitectes procedents de Formentera.

Un dels temes comuns entre les obres candidates és el patrimoni, tant l'existent –que forma part de catàlegs i publicacions–, com aquell que té un interès social per un grup de gent –com, per exemple, pels habitants d'un barri o perquè l'arquitecte considera que explica la història del lloc–. Segons Blasi, «el 50% de les obres tenen a veure amb allò que ja existia i que s'ha anat transformant». Un altre dels temes que el jurat ha considerat interessant «són aquells programes més indefinits», «els espais d'usos múltiples», en els quals «hi poden passar diverses coses», com per exemple una plaça, ha explicat Blasi. Des de l'organització del premi volen que els propietaris dels 40 edificis nominats obrin les portes perquè la gent els conegui i «pugui saber que un jurat internacional s'ha fixat en una construcció de la seva ciutat». Paral·lelament, al Palau Victòria Eugènia de Barcelona es presentaran, durant el mes de maig, les 40 obres a través de textos, maquetes i fotografies.

La temporada 2019 al pavelló Mies van der Rohe també presenta altres intervencions com la proposta artística de Sabine Marcelis i Side Gallery o la intervenció fotogràfica de Michael Wesely «1:100».