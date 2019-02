«Què ha quedat del 15-M? Ciutadans i Podem? Doncs vaja»

No és millor LSD que LDS?

He, he, no l'hem tastat, no ho sabem. Probablement no sigui millor.

M'imaginava que uns rapers em vindrien amb roba ampla, cadenes d'or i una pistola a la butxaca.

Hem deixat la pistola al cotxe (riuen). Nosaltres som rapers però ens hem criat escoltant rap espanyol i grups de rock. Les samarretes amples de bàsquet les sentim llunyanes, del que es tracta és de fer-te teu el rap, no d'imitar una altra cultura. « No somos de un mundo americano ni queremos parecerlo», diem en un tema, no és la nostra moguda.

Es pot cantar rap « con calva y más canas», com diuen en un altre tema?

I tant, ara es comencen a fer grans els primers rapers que va haver-hi aquí.

Quantes vegades en un concert obliden la lletra i han d'improvisar?

Com que cantem tres, si un oblida la lletra, els altres segueixen i s'hi enganxa, així que no ens veiem obligats a improvisar gaire. Sol passar sovint, però amb una mica d'honestedat, acaba quedant bé.

Internet ens té controlats, tal com asseguren a «Robotofobia»?

Àmpliament. No estem contra les pantalles i la tecnologia, el problema és que tot deixa rastre, i aquestes dades són el nou petroli. Aquesta informació té molt de valor, i els usuaris l'estem regalant. L'altre dia escoltàvem per Spotify un disc determinat i poc després Instagram va començar a suggerir publicacions relacionades. I això sense haver fet cap cerca.

En algunes cançons els veig desenganyats amb el que va ser l'esperit del 15-M.

Una mica. Som fills polítics del 15-M, i vam aprendre el que pot assolir el moviment assembleari. Al cap i a la fi som del Maresme i hem tingut vides prou còmodes, no ens vam adonar de com de bé vivíem fins que no vam estar uns mesos al Carmel. Què n'ha quedat, políticament, del 15-M? Podem i Ciutadans? Doncs vaja (riuen).

N'ha quedat un xalet a Galapagar. No els ha convidat, l'Iglesias?

De moment, no.

He observat a l'àlbum una col·laboració amb Valtonyc. Com va néixer?

Nosaltres havíem fet la música, i ell ens va enviar la lletra. Teníem ganes de col·laborar amb ell, d'escoltar-lo, i ja que és músic, la millor manera de fer-ho és donant-li espai musical. Vam creure que el millor és que la lletra la fes ell sol, explicant la seva situació. No toca directament el tema, però hi ha un rerefons d'«aquí estic sol» que ens va impactar.

Com a rapers i creadors, no temen que alguna lletra els porti problemes?

Podria passar, però no som gaire incendiaris. Si poses noms i cognoms i parles de coses concretes, potser aconsegueixes més soroll, però també caduca més de pressa. Nosaltres preferim fer-ho més atemporal. Les nostres cançons són malauradament atemporals, ja que els problemes de què parlen perduren i s'estiren. És una forma de crear consciència, però no som especialment molestos.

Improvisen o escriuen els temes?

Els escrivim. No pots anar a gravar un disc improvisant. A més, nosaltres improvisem fatal (riuen).

Els punks deien que no hi ha futur, vostès tenen el tema « El futuro está bajo arresto».

Ve a dir el mateix, que el futur està en mans de gent que no vol el teu bé, que només vol el seu benefici.

Els veig pessimistes.

Sí, i a més sense cap dubte (riuen).