Faci´s la llum

Sovint vaig a esmorzar en una cafeteria on de vegades coincideixo amb grups de treballadors de la companyia Endesa, amb Mossos de la comissaria propera i amb policies municipals de Girona. Quan es dona aquesta circumstància endevino immediatament quin és l'objectiu del dia: detectar i actuar contra les escomeses il·legals que se succeeixen al barri de Font de la Pólvora. Ho vaig comentar fa uns dies a un dels components de la brigada que s'hi desplaçaven i, amb cara de circumstàncies, em va reconèixer que, efectivament, aquella era la seva feina, però també va afegir amb un deix de resignació cristiana: «Avui tallem però sabem que demà hi tornaran». I torna a començar.

Més enllà, però, de les actuacions puntuals contra els defraudadors elèctrics, hi ha el fet que s'han sovintejat els talls de llum periòdics i perllongats en el temps que han patit no només els que punxen il·legalment el corrent, sinó tots els veïns del sector afectat. I no ha passat només a Font de la Pólvora, on hi ha, efectivament, i des de fa temps, una mena de joc del gat i el gos connectant i desconnectant comptadors, sinó també a Torre Gironella, on el problema no ha estat originat per connexions irregulars sinó perquè la companyia elèctrica hi manté unes instal·lacions totalment obsoletes.

Molts dels veïns d'aquell barri que hi ha a tocar de la torre Alfons XII van aconseguir ser propietaris del solar que ocupaven mercès a la gestió de compra que va fer l'Ajuntament amb el Ministeri de Defensa que aleshores presidia l'exalcalde de Barcelona Narcís Serra, i el cert és que les seves prioritats no eren altres que millorar les condicions de les parcel·les i endegar les obres necessàries per, finalment, convertir les antigues barraques en edificacions dignes. No em lligaven, per tant, els processos d'estraperlo que ens volien vendre, fins que s'ha sabut que la torre elèctrica i les instal·lacions derivades d'aquesta tenen massa anys i s'haurien de canviar, però Endesa, ai las!, fa la viu-viu.

La regidora socialista Sílvia Paneque ha denunciat reiteradament aquestes situacions d'indefensió d'uns veïns que en ple hivern veuen que se'ls talla la llum per causes completament alienes a la seva voluntat i no només no reben compensacions sinó que tampoc unes mínimes disculpes.

Finalment, després de les protestes de l'oposició i de les manifestacions dels afectats, sembla que l'Ajuntament s'ho ha pres seriosament i gestionarà el problema davant la companyia elèctrica per tal que, ja sigui amb un programa de seguiment individualitzat dels comptadors en el cas de Font de la Pólvora per lluitar contra el frau com va anunciar fa uns dies el tinent d'alcalde Eduard Berloso o amb les necessàries inversions per renovar les caduques línies que funcionen a Torre Gironella, es puguin acabar d'una vegada aquests talls de llum que ens retrotrauen als foscos anys del franquisme.

I no estem parlant d'Endesa com una empresa deficitària o que hagi fet fallida com el desastre del Bloom a Girona, sinó de la líder del sector elèctric a Espanya, amb 10.000 treballadors i 11 milions de clients que l'any passat va declarar uns beneficis de 1.193 milions d'euros amb un 10% d'increment respecte l'any anterior.

Desconec si la manca d'inversió a Girona obeeix les directrius emeses per la pròpia companyia, concretament aquella on s'afirma que per a la consecució d'uns bons resultats cal «el esfuerzo constante en la contención de los costes fijos». No vull pensar que aquesta premissa és la que afecta els veïns de Torre Gironella, ja que, si fos així, potser convindria saber si Barcelona Energia, l'empresa que comercialitza l'electricitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, podria fer una extensió de la seva oferta a la ciutat dels quatre rius. Faci's la llum!