Izan Sopo: «Algunes em diuen que em posarien ´mirant a Cuenca´»

Izan Sopo: de professió, guapo?

Home, això de guapo es pot dir de moltes maneres.

Vostè com ho diria?

Algun diari va titular que vaig disposat a ser Míster Espanya. No sé, m'és igual, cap problema.

He buscat Izan a internet, perquè mai no havia sentit aquest nom. El primer que surt és «Izquierda Anticapitalista»

(Riallada) El meu nom és basc, encara que jo hagi nascut aquí. La veritat és que no tinc res a veure amb Izquierda Anticapitalista (riu).

He llegit que va entrar en aquest món per un fotògraf que el va veure.

Sí, penjava fotos a les xarxes, i un fotògraf les va veure i va creure que jo tenia perfil de model. Es va posar en contacte amb mi i em va demanar de fer una sessió amb ell.

Uiuiui. Això no li va sonar a algú que busca «rotllo» a les xarxes?

La veritat és que sí (riu). Però em va dir que m'apuntés a un curs de model. El vaig fer, va durar un any, després ja va arribar una desfilada, més tard vaig formar part de dues agències de models... i ja vas entrant en aquest món.

Té importància, la bellesa?

Crec que en part, sí, però no en té tanta com n'hi donem. De fet, per al concurs és important cuidar el cos, però també ho és saber parlar, saber moure's...

Els guapos són ximples?

Ha, ha, jo tinc molt clar que ningú és ximple... fins que no ho demostra.

Tenint en compte on se celebra la final, ja està vostè «mirant a Cuenca»?

Realment que es faci a Conca la final m'ha fet objecte de moltes bromes. Quan dic alguna cosa de Conca, sempre surt algú que hi fa referència.

Té més èxit entre els homes o entre les dones?

Les dones em diuen moltes més coses.

O sigui que de talladetes, res.

I ara.

Tant parlar de micromasclismes i resulta que són elles les que hi cauen

És el que comentàvem abans, algunes dones em diuen « mirant a Cuenca et posaria jo a tu». No sé si m'ho diuen en broma o amb un rerefons de seriositat.

Vostè, per si de cas, no se'n refiï.

No ho faig, no.

I pel carrer? Li diuen piropos?

Sobretot de festa, a la nit, suposo que perquè la gent va molt borratxa. Però pel carrer Déu n'hi do, també.

Per què a mi no em diuen res?

No sé, depèn dels gustos de la noia...

M'agrada que m'animi, gràcies.

Eh, que hi ha homes que potser no són guapos, però saben parlar i... i les aconsegueixen.

Gràcies de nou. Quina part del seu cos no li agrada?

(S'ho pensa una estona) Per exemple, les cames. Per més que les treballo, no em creixen.

Les voldria més llargues?

Ha, ha, vull dir que no agafen volum. Em fot molt, la veritat. Jo sempre he sigut prim, però a còpia de gimnàs he anat agafant volum. Ara bé, les cames és el que més costa.