«Cal fer menys vagues i treballar més com xinesos»

Lee Fangxu, propietari del restaurant Drac Paradís, a més de presidir l'Associació per al Desenvolupament d'Empreses Xineses a Espanya, és el xinès més antic a les comarques de Girona. Ningú com ell per parlar de l'any nou xinès...i d'altres coses

Acaba de començar l'any del porc. Significa que serà un any brut i fastigós?

He, he, per als xinesos el porc és un bon animal. Serà un bon any per a coses de la casa, per als negocis...

En prenc bona nota.

Hi ha horòscops xinesos que ho diuen... i n'hi ha que diuen el contrari.

Així és impossible equivocar-se.

Deixi'm animar-lo: vostè i jo tenim la mateixa edat, segons l'horòscop aquest any ens forrarem, farem molts diners.

No sé si amb la meva feina...

El problema és que Espanya no permet guanyar molts diners. Si els guanyo, els haig de pagar d'impostos (riu).

Els veig a vostès molt espavilats. Per què es diu «enganyar com un xino»?

No ens és fàcil aprendre castellà. Un dia un professor explicava a un xinès què és l'arròs. El xinès no l'entenia, i el professor va anar a buscar una mostra, però no tenia arròs i li va ensenyar blat. El xinès va anar un dia a comprar al mercat i assenyalant blat va dir «vull arròs d'aquest». La pagesa li va dir que era blat, i el xinès li va respondre que el seu professor li havia ensenyat que era arròs. A final la pagesa li va dir: «t'ha enredat com a un xino».

És un conte xino per dir-me que a vostès també els enganyen?

A mi m'han enganyat algunes vegades (riu).

Un xinès sap què és una vaga?

Ja sap la fama que tenim: treballar com un xinès.

Acabaran dominant el món?

En economia, la política xinesa és molt fiable. Un país que vol prosperar econòmicament necessita una política estable. I la Xina és políticament estable.

Això sí que ho té.

Hi ha a qui li agrada el sistema xinès i hi ha a qui no li agrada, però el govern pot dur a terme el seu pla de treball per 10, 15 o 20 anys.

Fins i tot més.

És clar, perquè governa només un sol partit. Per això en 25-30 anys hem passat de ser una de les últimes economies a ser la segona... de moment.

Què poden ensenyar als catalans?

A banda del menjar? Que cal fer menys vagues i treballar més com xinesos.

Parlant de menjar: hi ha res que vostè mengi a la Xina i no pugui oferir aquí?

Sí, però només per les dificultats d'aconseguir la matèria primera. Per exemple, serp.

I gos?

En mengem, però és una raça criada en granges, expressament per menjar. Cada país té els seus costums. Aquí mengen conill, i per a un anglès seria impensable, és una mascota. Aquí mengen caragols, i a la Xina no.

Per què sempre somriuen?

Perquè el Buda que tenim a la porta somriu. Si ell somriu, també hem d'estar contents. Ha vist quina panxa fa? A panxa grossa no hi caben problemes.

Porta el compte de quants xinesos viuen aquí?

Actualment soc el més antic de la província de Girona, quan vaig arribar, tothom em mirava pel carrer. Ara, entre Girona i Salt, ja som quasi 4.000.

Déu n'hi do. I la gent es pensa que veu sempre els mateixos 10 o 12.

Els 1.500 milions de xinesos són 1/4 dels habitants del món. Fins que no vagi pel carrer i de cada 100 persones en vegi 25 de xinesos no estarà ben repartit.

En canvi, té pocs empleats xinesos.

Perquè ara a la Xina ja es cobren bons salaris, i prefereixen treballar allà. Hem hagut de començar a contractar catalans.