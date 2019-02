«La por a la diversitat és en certa manera un complex d´inferioritat»

Quan li han dit «moro» per darrera vegada?

No li ho sabria dir, perquè intento que aquestes coses no em marquin. Quan vaig aprendre que no era un insult va deixar de fer-me mal. I quan em va deixar de fer mal, els altres van deixar d'utilitzar-ho. Fa molt temps que no ho escolto.

Doncs ara vinc jo: on s'ha vist, un moro empresari amb més de 700 treballadors catalans?

No tinc la percepció que la gent pensi això. Sí que hi ha qui em pregunta si el meu nom és marroquí o algerià i els responc que sí. Al final, vaig aprendre que ser immigrant era un avantatge, perquè em permetia saber més idiomes i estar integrat en dos mons.

L'ha perjudicat el seu origen a l'hora de ser un emprenedor?

Sempre et trobes algun cas, o alguna persona. Però en general no és el meu cas. Quan hi ha prejudicis, l'única forma de demostrar que no són certs és lluitar i treballar més que ningú.

Què ens falta per ser un país totalment tolerant i obert?

No és feina de la societat en si, sinó que els immigrants ens hem de creure que no tenim cap desavantatge, deixar de creure que portem una motxilla negativa. Jo sempre he trobat gent amable i hospitalària... amb algunes excepcions. Però les excepcions també hi són a l'altre costat del Mediterrani. Tots hem de ser empàtics i capaços d'entendre els altres. En general no crec que en aquest país hi hagi un problema de tolerància.

Llegia avui en una entrevista que al Canadà són tan tolerants que una musulmana pot ser policia muntada portant vel. La solució per compaginar cultures és la llibertat total?

Al Canadà quasi tothom és immigrant o descendent d'immigrants, la gent hi està habituada. A Espanya tot ha d'anar acompanyat d'empatia i informació, la gent ha d'evitar tenir por al foraster. Ha d'evitar culpar dels seus mals els que venen de fora. Quan assumim això, aquests símbols que per alguna gent poden ser un problema deixaran de ser-ho. Els símbols han de deixar de perjudicar-nos.

Qui té por de la diversitat?

Gent que té por de veure's desplaçada per la diversitat. En certa manera és un complex d'inferioritat cap a allò que ve de fora. La diversitat aporta valors. S'ha de gestionar bé, integrar qui ve de fora, aprofitar el seu talent, i així evolucionarem com a societat. Si ho veiem com un factor negatiu, només farem que tancar-nos i tornar a una visió autàrquica.

Com veu l'ascens de partits com Vox?

Quan creem barreres, la societat involuciona. El discurs d'aquests partits s'origina amb la crisi econòmica que afecta moltes famílies i la culpabilització d'un tercer. Culpar un tercer no aporta cap solució, la gent ha de ser intel·ligent i no caure en aquesta trampa.

Com a immigrant, no el fa patir aquest ascens?

No, perquè les seves mesures són inaplicables.

Ha pogut compaginar els seus costums i la cultura occidental?

Des del respecte a la cultura on estic vivint i a la dels meus pares, i entenent en quina situació estava, mai no he tingut problemes. He pogut fer sempre el que he volgut fer.

I si hagués sigut dona?

A la cultura musulmana, les dones tenen més reptes que els homes. Han de trencar més barreres, però ho poden fer, d'exemples en tenim.