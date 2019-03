«Hi ha força polítics amb les mans brutes, deuen cuinar carxofes»

Dissabte vinent, 9 de març, el xef Pau Garcia Parajuà, del Cafè Europa, presenta a Olot el seu llibre «La cuina de la Carxofa». Aprofitarà per ensenyar a preparar algunes receptes del llibre i en acabar es farà un tast.



A què ve la seva dèria per la carxofa?

La meva mare les sabia cuinar molt bé, i de petit sempre en menjava, a casa. Sempre m'han agradat. És un producte molt de temporada, per més que aquest concepte de «temporada» està desapareixent. Abans era un producte de dos mesos, i encara.

Una carxofa té sentiments?

(Riu) Sentiments? No, una carxofa és bastant neutra. Com molts productes d'alt valor gastronòmic, una de les seves qualitats és que té un gust bastant neutre, i això li permet acompanyar qualsevol cosa, des de bacallà a caragols.

Li preguntava perquè com que es diu que els animals tenen sentiments, potser els vegetals també...

Ja hi arribarem, ja. Ja els hi trobaran.

La carxofa és femenina o masculina?

La carxofa és molt femenina. Sembla una flor, però per fora punxa (riu).

Funciona la dieta de la carxofa?

És famosa, però no jo no conec ningú a qui li hagi servit. No hi ha una dieta pròpiament de la carxofa, tot i que té moltes propietats, per exemple és molt diürètica, va bé pel cor... També és cert que en les botigues de dietètica venen comprimits d'essència de carxofa i diuen que van bé per aprimar-se.

Una cosa tan lletja té lloc a l'alta gastronomia?

I tant, amb carxofes es pot fer un menú de dalt a baix. Es pot cuinar de moltes maneres, la carxofa dona molt de joc.

Potser m'he passat dient-li lletja, si al final resulta que té sentiments.

Al cap i a la fi és una flor. Les primeres que mengem són andaluses, després les valencianes, després les de Tarragona, i quan és temporada de la nostra, maig-juny, la gent ja està farta de menjar-ne. De tota manera, aquí no és terra de molta carxofa.

Quin plat em recomana, amb aquest ingredient?

La carxofa és molt bona amb arrossos, i ho és també amb qualsevol mena de peix. Fins i tot combinada amb ella mateixa, amb una cremeta de carxofa.

Suposo que en el tast que faran, l'única beguda serà Cynar (licor amb carxofa).

He, he, hi hauria de ser. La carxofa és la pitjor enemiga del vi a taula. La seva amargor anul·la molt les papil·les gustatives. És millor acompanyar-la d'alguna cervesa d'aquestes que ara estan de moda, una mica amargants.

Diu la dita: «Quan toques carxofes, mans brutes». No sé si això explica la situació que fa temps que vivim.

He, he, sembla que actualment hi ha molta gent que toca carxofes. Segons es veu, hi ha força polítics que tenen les mans brutes, els deu agradar cuinar carxofes.