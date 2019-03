«Soc una mica rar, però tothom ho és»

Val la pena dur una vida monacal, total, per córrer o nedar més de pressa?

En la meva opinió, sí. És la meva vida, és molt important per a mi. És una feina molt dura, però m'agrada molt.

És la seva professió?

Sí, soc un professional, visc d'això, gràcies als espònsors. Ara soc el tercer del món d'Ironman [3,86 km nedant, 180 km en bicicleta i 42,2 km corrent]. De tota manera, d'aquí a poc, amb uns amics, obrirem un cafè a Girona.

Com era en David McNamee abans de dedicar-se a això?

Vaig anar a a la universitat, tinc la carrera de Comptabilitat. Però és una cosa molt avorrida, és més divertit l'esport. Mai no he fet de comptable (riu).

La seva vida ha canviat, des que es dedica a l'Ironman?

La meva vida ha canviat, evidentment. Especialment des que visc a Girona, és molt diferent d'abans, porto una vida més estricta. Però m'agrada. Tot i que aquí és difícil aprendre castellà, tothom parla català. Així que ara vaig a classes de català.

No deu poder sortir de nit, ni beure.

Per què no? Una mica, sí. A vegades m'agrada prendre una cervesa. Però no gaire.

Com a escocès, també prendrà algun whisky.

No m'agrada gaire.

Com? Segur que és escocès?

Dec ser un escocès rar, sí (riu).

Per què es va establir a Girona?

Vaig anar a entrenar-me a Banyoles uns mesos, hi tinc un amic. Però necessitava una ciutat una mica més gran. Vaig venir a Girona durant un parell de dies que tenia de descans, i de seguida vaig pensar: per què no aquí? I m'hi vaig quedar.

Aquí pot entrenar bé una prova tan específica?

Girona és perfecta, per entrenar. El temps és molt millor que a Escòcia, hi ha piscines per entrenar-te, i per la bicicleta és un lloc famós. Córrer també s'entrena molt bé. I m'agrada molt la vida a Girona, cosa que és molt important per a la ment.

El triatló olímpic (1.500 m de natació, 40 km de ciclisme i 10 km de carrera a peu) era poca cosa, per a vostè?

Vaig començar fent triatló olímpic, però prefereixo l'Ironman. És més dur, són vuit hores de competició, però m'agrada més

Es considera un home de ferro?

(Riallada) No, soc normal.

Home, normal, normal...

Soc una mica rar, però normal (riu). Només que porto una vida diferent. Al cap i a la fi, totes les persones són una mica rares.

Què li sembla que l'Ironman continuï sense ser olímpic, però ho sigui el break dance?

Una merda (riu). No crec que el break dance sigui cap esport. Suposo que el problema per fer olímpic l'Ironman és que és una prova molt llarga, difícil de seguir pels espectadors. Però a mi no m'importa, hi ha el campionat del món cada any a Hawaii, per a mi aquest és l'objectiu.

Quan quedarà campió?

Aquest any (riallada).