«Per anotar idees, una llibreta o la mà, al mòbil és de mal poeta»

Són conscients que el Baptista va acabar decapitat per la Salomé?

(Riuen) En som bastant conscients, de fet en les nostres actuacions pot rodar algun cap.

Tres germans que es dediquen a la poesia: de petits els pares no van pensar a dur-los a un psiquiatre?

Ens hi haurien d'haver portat, perquè de ben petits sempre hem intentat fer poesia, però no ens hi hem atrevit fins que ja hem sigut adults. Més que anar nosaltres al psiquiatre, devien estar a punt d'acabar-hi els nostres pares.

Discuteixen sovint per temes poètics, els tres germans?

Cadascun de nosaltres té una visió diferent dels temes que escrivim, però amb una copeta al davant tot s'arregla.

L'amor és un tema habitual als seus poemes, d'una manera o altra.

Sí, algun en té una visió més positiva i algun altre es decanta més cap al desamor. Però bé, al final amor i desamor estan relacionats, no?

No deu ser que algú els va assegurar que els poetes lliguen molt?

Li podem assegurar per experiència pròpia que la poesia no ens ha dut enlloc, en aquest camp. Potser els cantants lliguen, però els poetes... això és una llegenda urbana.

De fer-se rics ni en parlem, no?

Ni pensar-ho, de moment tenim algun deute i prou. Malauradament no podríem viure de la poesia.

Què els inspira?

Qualsevol cosa pot fer arribar la inspiració, des d'un amor platònic fins a una cullera a la taula, tot té poesia. Arreu hi ha poesia, només cal trobar-la.

No veig jo el món actual gaire poètic.

Certament, potser avui en dia cal gratar una mica, per trobar la poesia.

Van per la vida cadascun amb una llibreta per anar apuntant idees?

La veritat és que sí. Alguna vegada hem arribat a parar el cotxe per poder anotar una idea. A la llibreta o a la mà, però no al mòbil, això seria de mal poeta (riuen).

La poesia entra millor amb música?

La música ajuda molt. És difícil que la gent que no està ficada en aquest món, o que creu que no li interessa, vagi a un recital de poesia. Malauradament. Amb una mica de música entra millor.

El primer llibre es diu «Jaque mate» perquè els agrada matar reis?

(Riallada) De moment no hem arribat a aquests extrems, però vagi a saber, toquem tots els pals. De fet, el títol té a veure amb el fet que considerem que aquesta carrera és com una partida complicada que tot just acabem de començar.