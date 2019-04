Víctor Lafuente: «El cine és el cine i no es morirà mai»

Palamós tornarà a tenir cinema a partir d'aquest dijous gràcies a la reobertura de les tres sales de l'Arinco, tancades des del novembre de 2017. L'empresa barcelonina Picking, impulsada per tres socis vinculats tota la vida al món del cinema, fos com a exhibidors o com a proveïdors, ha llogat l'equipament per a cinc anys i l'afegeix als que ja gestiona a Sant Cugat i Puerto Banús.

S'ha de ser un romàntic per reobrir un cinema l'any 2019?

Sí, sí, s'ha de ser un pèl romàntic. Però bé, el cinema és el cinema, i mai no es morirà. A la nostra companyia li agrada aquest tipus de cinemes com l'Arinco, que té al darrere una cita que els pot donar suport. Nosaltres no obrim sales noves, agafem cines que han tancat, pel motiu que sigui, o on l'empresari vol plegar. Els tres cinemes que gestionem tenen aquestes característiques.

Quin perfil té el públic d'avui?

Al cinema encara hi va tothom. Els nens, això segur, són grans espectadors. Després hi ha un altre segment, els adolescents, que venen a cert tipus de pel·lícules, com per exemple de superherois o de terror, encara que tinguin la temptació de les xarxes socials i internet. I potser el target més interessant és el del públic de 40 anys cap amunt, que tenen els fills més grans, que tenen temps i poden gaudir del cinema. És un segment, el de 40 a 70 anys, que no ha sigut prou valorat, i aquí hi ha molt bons clients per al nostre negoci.

Si ni la televisió ni el vídeo van poder matar el cinema, ho faran Netflix i la resta de plataformes?

Jo crec que no. Tu pots estar a casa i veure una pel·lícula a través de qualsevol plataforma però per molt gran que sigui la televisió, no deixa que estàs al menjador de casa. T'aixeques vint cops, un familiar et ve a dir alguna cosa... tens massa interrupcions si no és que et quedis tancat i barrat a les dotze de la nit, amb tothom dormint. El cinema és una sala on et deixem a les fosques, amb una pantalla més o menys gran, amb una projecció de qualitat contrastada, i on veus la pel·lícula sense interrupcions.

S'ha de recuperar que anar al cinema sigui un esdeveniment social?

Sí, aquest és un dels objectius. Nosaltres volem donar un valor afegit. Això de només fer pel·lícules s'anirà acabant i el client demanarà alguna cosa més que el fet de fer cine. Per això, en funció del lloc, fem òpera, cinema d'autor, versions originals, acceptem que vinguin col·lectius a fer un cinefòrum... Allò desitjable és tenir un complex que pugui donar aquest valor afegit i no oferir només sis, vuit o les pel·lícules que siguin. A Palamós farem allò que el públic ens demani.

Un cine de poble pot competir amb uns multisales?

No, no es tracta de competició. Cada un té un model de negoci. I el del cine de poble és que la gent que viu allà sàpiga que té aquesta possibilitat de passar una bona estona, que està obert de dilluns a diumenge, i que és una forma d'esbarjo econòmica. El cine és car? El cine és car si fas coses al costat d'això, però el fet de venir al cine i comprar-te una ampolla d'aigua no és car. És més car anar a veure un partit de futbol, que no saps si acabarà zero a zero i seran 90 minuts molt avorrits.

Què oferiran al públic de Palamós?

Farem cine comercial però també un dia a la setmana, d'autor. Hi haurà versions originals en la mesura que el client ho accepti. Ara estarem en un procés d'adaptació. Farem unes sis pel·lícules a la setmana i divendres, per exemple, n'entrarem un parell d'infantils, estrenarem El parque mágico i també farem Dumbo, que tot just va arribar la setmana passada a les sales. Els preus els estem ajustant, però els caps de setmana i festius seran 7,5 euros, els dies laborables, 6, i com a novetat farem una targeta de fidelització i el que anomenem Targeta 5. Pagaràs 5 euros per tenir-la i durant tot l'any les entrades et valdran 5,5o, fins i tot dissabtes, diumenges i festius.