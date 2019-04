El meteòric ascens del centre d'estètica d'Eloi i Marc Muniesa

Hores després de la dura patacada que va representar perdre contra l'Espanyol a Montilivi, a Marc Muniesa li va arribar una alegria. No per la via del futbol, sinó per la dels negocis. Des de fa un any el defensa és soci, amb Eloi Amagat i l'emprenedora Esther Arnau, de Perfums & Co, un pioner centre d'estètica del carrer Joan Maragall. Les coses, en aquests dotze mesos, han funcionat, i dissabte passat en va arribar l'última mostra: la revista Vidaestética el va reconèixer com el millor d'Espanya amb el Premi Hit Salon 2019. Muniesa ha recuperat el somriure. Ahir es va entrenar voluntàriament perquè fins avui l'equip d'Eusebio no tornarà oficialment a la feina. Té les piles recarregades i l'ànim disparat per conduir el Girona cap a la permanència. I un premi a la butxaca.

«Estem molt contents. És clar que el nostre negoci és el futbol, però rebre un premi com aquest reconforta. Fins que l'Eloi me'n va parlar mai havia entrat a un centre d'estètica, però ho vaig provar, em va agradar i em va acabar convencent per impulsar aquest projecte al costat de l'Esther, que n'és la gran responsable», explica Muniesa. Tant ell com Eloi es defineixen com a futbolistes «inquiets» i, paral·lelament a les seves evolucions al Girona i l'Olot, respectivament, s'estan traient el curs d'entrenador, i tenen altres aventures empresarials a l'horitzó. «Tenim clar que quan s'acabi el futbol haurem de fer alguna cosa i, si ara podem anar fent coses sense que això molesti la nostra activitat professional, és perfecte», apunta el lloretenc, que va deixar la carrera d'ADE a segon, quan va marxar al futbol anglès.

Eloi va ser qui ho va moure tot. Ell coneixia de feia anys Esther Arnau perquè inicialment tenia el centre d'estètica a Sant Narcís, «molt a prop de casa dels meus pares». N'era client «i un dia em vaig il·luminar i li vaig proposar canviar de local. En dues setmanes ja teníem el de Joan Maragall i vam arrencar-ho tot». Volien fer una cosa diferent, «que el client se sentís com a casa», i ho van aconseguir. «El premi és una cosa que no ens esperàvem, teníem el propòsit de fer un centre que sorprengués la gent de Girona, i la veritat és que la resposta des del principi ha sigut molt bona».

La gran protagonista de la història és, però, Esther Arnau. Ella no hi volia participar, però la van convèncer per optar als premis de Vidaestética, dins de la Fira Cosmobelleza de Barcelona. Una amiga li ho va recomanar. «Divendres em van dir que era finalista i per això l'endemà vaig anar a Barcelona, i la sorpresa va ser que vam guanyar. No hi comptava, però va ser una gran alegria», detalla, i afegeix que «hem volgut reconvertir el típic centre d'estètica en un de benestar. Tots anem estressats, i per això volem donar una experiència única fent que la gent se senti com a casa». I aporta una última dada, per a indecisos: «Els nostres clients són 50% homes i 50% dones».