«La cosa està fotuda, el poder el tenen sempre les pitjors persones»

The Mani-las, el trio de rock format per la Maika, la Mariana i l'Olaia, va ser una de les grans sorpreses de la darrera Festa de la Mercè. Aquesta nit, a les 22 h, actuen a l'auditori de La Mercè, dins del festival Strenes



The Mani-las són les últimes de Filipines?

(Riallada) Som apàtrides, això d'entrada. Pel que es veu no som les últimes, sinó les primeres de Filipines... aquí.

Un trio és la millor opció... en totes les situacions de la vida?

Sí, per descomptat (riuen). La veritat és que som tres i no trobem res a faltar. Estem molt bé així, totes tres.

El seu primer èxit ha sigut aquesta versió de «He's Got Te Power», original de The Exciters. Qui té el poder avui?

La cosa està fotuda, per desgràcia el poder el tenen sempre les pitjors persones. Aleshores el que cal fer és treure'ls el poder i repartir-lo entre el poble.

Els homes continuen tenint més poder que les dones?

Els homes s'ho han muntat per tenir el poder, efectivament, així ha sigut fins ara. Però bé, en aconseguir-lo estem. Nosaltres tenim molt de poder, però el fem servir per altres qüestions.

Jo soc home i no tinc cap poder, a mi que em registrin.

Vostè com a ésser humà té molt de poder: utilitzi'l bé.

S'intentarà. El rock ja no és cosa d'homes?

El rock mai no ha sigut només cosa d'homes, i hi ha grans exemples en aquest sentit. El rock és de qui el fa, una altra cosa és l'ús que després se'n faci. És amb la seva utilització, que la gent queda retratada. Per sort, el rock és universal i és de qui el fa, de qui l'escolta i de qui vol prendre part en tot plegat.

Tothom accepta bé una banda formada íntegrament per dones?

Volem pensar que la gent es fixa només en la part musical i en res més. Que a l'únic gènere que li dona importància és al musical. Això, si parlem de música. Ara bé, si parlem de masclisme, és probable que dins del masclisme no s'accepti bé.

Per transmetre tanta alegria des de l'escenari com vostès cal estar alegres?

Partim d'aquesta base. Som molt naturals i som gent... doncs així. Som gent alegre, ens passem el dia rient, i al final és el que transmets. Si ets una persona seriosa o avorrida, és difícil presentar-te com a divertida. En canvi, que una persona divertida passi per seriosa és més fàcil.

Si el públic no es mou, equival a estar fracassant?

Ha, ha, mai no ens ha passat, la veritat. El dia que succeeixi,pensarem a què és degut.

Què diu el CIS d'en Tezanos, del futur de The Mani-las?

És un futur incert, potser hauran de recórrer a una bola de vidre.

La impressió que fa és que així és com solen treballar.

Ens fa l'efecte que el CIS no abasta fins a saber com serà el nostre futur.