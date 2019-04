Sants, llibres i roses

Enguany, el calendari ha fet coincidir la diada de Sant Jordi amb l'acabament de la Setmana Santa, una circumstància que pel que sembla no ha agradat gaire a alguns sectors comercials que veuen amb preocupació una possible reducció d'ingressos com a conseqüència d'aquest fet. Així, deixem ja enrere les vestes, els passos, els manaies, la processó i la litúrgia i ens obrim a una festa dedicada a un antic soldat romà d'origen grec que no es va voler sotmetre al poder de Roma i va preferir ser martiritzat i morir abans de renegar de la seva fe. A Catalunya fem festa grossa en un dia laborable i commemorem la llegenda d'aquest sant que un bon dia va decidir enfrontar-se al drac ferotge que tenia segrestada la princesa Cledolinda i, després de matar-lo en singular batalla, va refusar el casament que havia ofert el pare de la noia per al cavaller que l'alliberés tot assegurant que no era digne d'ella, però a canvi de renunciar-hi i, en compensació al seu esforç, va demanar que tothom es convertís a la fe cristiana. Per acabar-ho d'adobar, la diada també ha coincidit amb una renyida campanya electoral, però esperem que l'assegurada presència de tants candidats tafanejant entre parades de llibres i roses amb voluntat d'esgarrapar vots perduts no distorsioni la festa de tots.

A Girona, com a tantes altres ciutats i pobles de Catalunya, a les rambles, als passeigs i a d'altres indrets urbans, s'instal·laran demà dimarts les parades de llibres i roses per complir una vegada més amb la vella i bella tradició de comprar una flor i un exemplar d'alguna de les darreres novetats arribades a aquest immens mercat literari. Naturalment, els autors seguirem amb gust i ben disposats el ritual d'anar a les parades de les llibreries amb voluntat de signar tants exemplars com tinguin a bé demanar-nos els lectors, tot i sabent, és clar, que aquest és un exercici que no necessàriament s'ha d'extrapolar a un suposat èxit o fracàs editorial, però sí que representa la necessària connexió directe amb el lector, circumstància que sortosament també és possible mercès a l'existència i bon funcionament dels clubs de lectura que hi ha a moltes poblacions de les nostres comarques.

Pel que fa a les roses, ja s'ha advertit que hi ha molt de pispa, d'aprofitat que instal·la paradeta sense haver passat prèviament pel tamís de l'autorització municipal i, per tant, s'ha recomanat que, abans de comprar rosa i/o llibre, es comprovi que la parada en qüestió disposi de la llicència i que aquesta estigui en un lloc visible. En aquest sentit, no solen haver-hi problemes, ja que el Gremi de Llibreters que presideix M. Carme Ferrer controla amb solvència i eficàcia la bona disposició dels agremiats als corresponents espais, però en el tema de les roses ja és més incontrolable atesa la proliferació de particulars, estudiants, col·lectius forans, organitzacions desconegudes i un llarg etcètera que intenten vendre el producte de mil maneres diferents. Segons els entesos, en el tema floral es tornarà a imposar la varietat de rosa Freedom d'origen colombià i equatorià que acapararà el 80% de les vendes i que no té res a veure amb la campanya electoral d'ERC. El 15% de les vendes se les endurà la rosa Red Naomí, procedent del mercat holandès (tot i que es cultiva a l'Àfrica), i el 5% restant seran de la varietat coneguda com a Primadona, ja que, segons sembla, la rosa groga que l'any passat va triomfar enguany caurà en picat. Més enllà d'aquestes previsions, el cert és que cada vegada es busca més sofisticació en la venda de roses que s'ofereixen amb les típiques espigues de blat però també de roba, de plàstic, de vidre, de metall, de paper i de mil maneres imaginables. Tanmateix, convindria recordar aquells versos de Juan Ramón Jimenez: «No la toquéis ya más, que así es la rosa!».