La NASA registra el primer terratrèmol a Mart

El sismòmetre que el vehicle d'aterratge Insight de la NASA va instal·lar al terra de Mart ha detectat el primer tremolor sísmic al planeta vermell. Segons informa l'agència espacial francesa, CNES, que va fabricar l'anomenat instrument SIS, el 6 d'abril, en el sol o dia marcià 128 de la missió, es va detectar un senyal sísmic suau però distintiu, similar als terratrèmols que les missions Apol·lo han detectat a la superfície de la Lluna.

Aquest és el primer terratrèmol que sembla venir de l'interior de Mart, a diferència de tremolors produïts pel vent, però els científics encara no estan totalment segurs de la seva causa. El moviment és massa petit per proporcionar dades útils sobre l'interior del planeta marcià, un dels principals objectius de l'Insight. Un terratrèmol com aquest ni tan sols s'hauria registrat a la Terra, però la superfície marciana està gairebé morta, la qual cosa permet que els sensors altament sensibles del sismòmetre detectin un soroll tan feble com aquest.

Diverses característiques d'aquest esdeveniment s'ajusten al perfil dels terratrèmols de la Lluna. Els astronautes de la NASA van mesurar milers de sismes mentre l'exploraven entre 1969 i 1972, i van revelar que encara estava geològicament activa. Diferents materials poden canviar la velocitat de les ones sísmiques o reflectir-les, cosa que permet als científics aprendre sobre l'interior de la Lluna i la mida del seu nucli.

Aquestes investigacions van permetre comprendre millor l'impacte entre la Terra i la proto-Lluna, i com la Lluna es va formar, posteriorment, a partir del disc de runa. Amb el sismòmetre SIS, els científics podran recopilar dades similars sobre Mart i obtenir informació més profunda sobre la creació de planetes rocosos.

«Les primeres lectures de l'Insight continuen amb la ciència que va començar amb les missions Apollo», va dir l'investigador principal del vehicle d'aterratge, Bruce Banerdt, del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA a Pasadena, Califòrnia. «Hem estat recollint el soroll de fons fins ara, però aquest primer esdeveniment dona inici a un nou camp: la sismologia marciana».

Tres senyals, que van ocórrer el 14 de març (Sol 105), el 10 d'abril (Sol 132) i l'11 d'abril (Sol 133), també podrien ser d'origen sísmic. Els senyals eren molt més ambigus per a l'equip de l'Insight, però almenys dos no semblen haver estat causats pel vent o per altres fonts de soroll no desitjades. Aquests senyals són molt més febles que els del Sol 128 i només van ser detectats pels sensors VBB ultra sensibles de SIS. L'equip de la missió està treballant per descobrir d'on provenen aquests nous indicadors.

Si bé Mart no té plaques tectòniques, que causen la majoria dels tremolors de la Terra, tant els planetes com la Lluna experimenten el tipus de tremolor que les falles o les fractures causen en les seves escorces. A mesura que les masses pesades i el refredament lent afegeixen estrès a l'escorça, s'esquerda i allibera energia.

Detectar aquests sismes va ser una veritable gesta d'enginyeria, destaca el CNES. A la Terra, els sismòmetres d'alta qualitat sovint es col·loquen sota terra per aïllar-los dels canvis en la temperatura i el clima. Però això no es va poder fer amb el SIS a Mart. Com a resultat, té diverses barreres enginyoses, inclosa una coberta construïda per JPL, anomenada Wind and Thermal Shield, per aïllar-la dels vents, la pols, els canvis bruscos de temperatura i altres fonts de soroll del planeta. Fins a la data, el SIS ha superat totes les expectatives de l'equip en termes de sensibilitat.