L'abdicació de l'emperador Akihito tanca una era al Japó

l Japó es prepara avui per a la primera abdicació d'un emperador en 200 anys, un relleu al Tron del Crisantem que marcarà el final d'una era. Akihito abandona el Tron del Crisantem, al qual va accedir amb la mort del seu pare, l'emperador Hirohito, al gener del 89, en favor del seu fill Naruhito, i ho fa envoltat d'un gran desplegament de seguretat.

La seguretat s'ha reforçat sobretot al voltant del Palau Imperial, un espai de 115 hectàrees situat al centre de Tòquio en què viuen l'emperador i l'emperadriu. Els bussos han comprovat fins i tot les aigües de les fosses que envolten la residència oficial.

Les mesures de seguretat s'han traslladat també a la ciutat. Per exemple, en els autobusos els agents fan servir detectors de metall i gossos policia a la recerca d'objectes ocults. La policia, però, ha refusat confirmar les informacions periodístiques que s'han trobat dos ganivets en un pupitre de la classe a la qual assisteix el príncep Hirahito, el net de 12 anys d'Akihito.

A més, es restringirà l'accés a la plaça que es troba just al davant del Palau Imperial, on tindran lloc les cerimònies d'abdicació avui i d'entronització demà. També s'augmentaran les mesures de seguretat a la residència oficial del príncep hereu, al palau d'Akasaka, de cara a demà.

El ritual de l'abdicació durarà uns deu minuts, se celebrarà a la Sala del Pi i hi participaran unes 340 persones.

Naruhito, de 59 anys, es convertirà en el 125è emperador nipó en una cerimònia a porta tancada, i l'oficial se celebrarà sis mesos després, a la tardor, en un acte al Palau Imperial de Tòquio al qual assistiran milers de convidats i delegacions internacionals.

El desplegament de les mesures de seguretat es mantindrà almenys fins dijous, quan s'espera que Naruhito faci la seva primera aparició pública com a emperador del Japó.

Així, avui es tanca l'era Heisei (pau) d'Akihito i, a partir de demà, arrenca per al país asiàtic una nova era batejada com a Reiwa, un nom que apel·la a l'harmonia i que ha estat escollit per un comitè de savis per encàrrec del Govern nipó.

Per primera vegada, el nom de la nova era s'inspira en una peça de la literatura japonesa, ja que prové d'una col·lecció de poemes japonesos del segle VII que descriuen els canvis de les estacions de l'any i la natura.

El nou nom es començarà a fer servir tan bon punt el nou emperador pugi al tron, en monedes, calendaris, documents oficials o permisos de conduir i, a partir d'ara, el 2019 es coneixerà com l'any 1 de l'era Reiwa.

La darrera vegada que hi va haver una abdicació imperial al Japó va ser el 7 de maig del 1817, quan ho fa va fer Kokaku.