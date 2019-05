«Les barreres que ens imposem són les que costen més de superar»

La banda Seikos, creada el 2014 amb set integrants però que ha anat creixent, acaba de publicar «Viaje al centro», el seu primer disc, tot i que poc abans -a tall d'avançament- va llançar el videoclip de la cançó «Es flipante». Arnau Rius és el baixista

Dient-se Seikos aniran sempre a l'hora, suposo.

Ha, ha, li asseguro que quan vam crear el grup i li vam posar nom, no sabíem que hi havia la marca de rellotges Seiko. Intentem ser puntuals, sí, però no hi té res a veure, el nostre nom.

Què és un «moment seiko»?

De voler dir «moment peiskos». Una cançó de l'àlbum diu «si no quieres ser muérgano, ten momentos peiskos».

I Seikos també.

És veritat, al final diu «ten momentos Seikos!». Podríem dir que són aquells moments d'un concert en què ens trobem especialment bé, connectats amb el públic i contents del que estem fent.

Han publicat «Viaje al centro» en plena campanya electoral. És un eslògan polític cridant a la moderació?

(Riu) No, no, es tracta del viatge al centre de nosaltres mateixos, un viatge interior. Una mena de crida que la gent es conegui millor a si mateixa. Nosaltres no parlem mai de temes polítics. Dins del grup hi ha diverses idees, és evident, però com a grup, ens mantenim al marge de la política.

S'allunyen fins i tot del centre?

Fins i tot.

Les barreres són per saltar-les, com diu el tema «Quienes somos»?

Sobretot les que ens imposem nosaltres mateixos, aquestes són les barreres que més costa superar.

Per això criden «Quiérete»?

Ens fa falta estimar-nos més, creure més en nosaltres mateixos.

O en altres, com Julio Iglesias. Al tema «A por otra» diuen soy un truhán, soy un señor...

He, he, va ser totalment involuntari. Més d'una vegada ens han preguntat si la lletra és una picada d'ullet a en Julio Igesias. I no, no hi té res a veure, suposo que ja s'ha convertit en una frase feta.

«Pasar desapercibido» és una bona manera d'anar per la vida?

La cançó no va exactament d'això, però ja que ho diu sí, la majoria de la gent passa per la vida de manera desapercebuda. I segurament és ben feliç.

Quins són els seus «Sueños húmedos»?

En aquests moments, que Seikos continuï treballant, i que ens ho continuem passant tan bé com fins ara.

Diu que no es fiquen en política, però a «Dulce vida» critiquen els qui tenen poder i no canvien res.

Però ens referim sobretot a cadascun de nosaltres, que sovint tenim poder per canviar les coses, si no totes algunes, i no el fem servir.

La música ha de ser crítica?

Crec que sí, i crec que no falten motius perquè ho sigui.