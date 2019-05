«L'ayahuasca no és una moda de joves que busquen noves drogues»

Del 31 de maig al 2 de juny, ICEERS organitza a Girona la World Ayahuasca Conference. Amb desenes de ponents, tallers i conferències, s'anuncia com l'esdeveniment més gran que s'hagi fet mai sobre l'ayahuasca, la beguda dels indígenes de l'Amazònia que alguns consideren una droga.

La que liaran aquí, tots col·locats...

Ha, ha, res d'això. En les jornades hi participarà gent de més de 40 països, des de científics i experts fins a indígenes, per tractar del futur d'aquestes pràctiques i com integrar-les a la societat. Entre els indígenes són pràctiques ancestrals i en canvi en el món globalitzat són força noves. A Espanya van arribar fa uns 30 anys.

L'ayahuasca és una droga o un medicament?

Droga és una paraula confusa, perquè tant es pot referir a una substància penalitzada com a un fàrmac. L'ayahuasca, per algunes esglésies, és un sacrament, una forma de connectar amb Déu. El que li puc dir és que és un beuratge molt relacionat amb la supervivència de la comunitat, i per tant també amb la salut individual. I per viure en sintonia amb la natura.

I ha arribat a Europa.

Per a la gent que té interès en l'ayahuasca, és una eina terapèutica, de creixement personal i d'espiritualitat. Al Canadà, el Brasil, els Estats Units... hi ha esglésies amb estatus legal que l'utilitzen. La gent busca alternatives per assolir una vida més plena. A l'hospital de Sant Pau fa 15 que s'investiga l'ayahuasca, tant la seva seguretat com els efectes terapèutics.

Amb quins resultats?

La seguretat és bastant acceptable. I cada cop es demostra més que és útil per a tractament de depressió, dol, addiccions... Però també per la cerca de més qualitat de vida i superar desafiaments vitals. De fet, hi ha força persones que viatgen a l'Amazònia per assolir aquestes experiències de millora de la vida.

Quanta gent beu ayahuasca a Espanya?

És difícil dir una xifra concreta, però hi ha diverses esglésies daimistes que l'utilitzen, un parell de cops al mes tenen una... missa, diem-ne. Hi ha qui l'ofereix en un context més xamànic o indígena, i d'altres en un context occidentalitzat.

Hi ha qui sosté que l'ayahuasca és perjudicial per a la salut.

Nosaltres hem fet estudis sobre 400 persones que en prenen i els hem comparat amb gent que no. El resultat és que la salut mental és idèntica entre uns i altres, però els que en prenen tenen millors mecanismes per afrontar problemes vitals. Els usuaris d'ayahuasca solen ser part de la població funcional, normal.

Me'n fa un retrat robot?

Nivell d'estudis bastant alt. I l'edat mitjana de les persones que participen per primer cop en la cerimònia és de 35 anys. No és una moda de joves que busquen noves experiències amb una droga. Són persones amb la vida ja encaminada, que busquen millora espiritual.

Provoca al·lucinacions?

L'ayahuasca actua sobre un receptor del cervell, científicament se la pot considerar al·lucinògena. Però una al·lucinació es una confusió entre el que és real i el que és imaginari. Això no passa amb l'ayahuasca, les experiències són introspectives, les imatges que descriuen en obrir els ulls són experiències internes, amb molta càrrega emocional. Però saben sempre on són i què fan. O sigui, no saltaran d'un balcó pensant que poden volar. Poden tenir vòmits, això sí.

Vaja.

Ho entenem com un efecte secundari. Però en un context originari el vòmit s'entén com una purga, ja que elimina toxines però també qüestions somàtiques que guardem a dins del cos, o sigui que és una purga també emocional i psicològica.