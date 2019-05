"Per fortuna, hi ha molts culpables en llibertat"

L’advocat gironí Manuel Ibarz, que durant força anys es va dedicar a la política, acaba de publicar «El abogado novato», consells pràctics no només per a advocats, sinó també per als clients d’aquests, o sigui, per a tothom

«El abogado novato». Hi ha perill més gran?

He, he, hi ha coses molt més perilloses. L'advocat novell, normalment sap dret.

Vull suposar-ho així.

El que li falta és experiència per aplicar el que sap, per tant a vegades ho fa amb més encert i a vegades amb menys. Però cregui'm que hi ha coses pitjors.

Al llibre comença renegant de la modernitat guapa del llenguatge inclusiu.

És que jo sóc d'una altra època. A la meva es distingia només entre gènere i sexe, les coses tenien gènere i les persones, sexe. Ara resulta que hi ha persones amb gènere, no sé si també coses amb sexe. Quan em parlen de violència de gènere, em ve al cap destrossar una taula a cops de cadira... encara que siguin del mateix gènere.

Quin cas recorda haver rebutjat?

Més que casos, recordo haver rebutjat algun client.

Per quina raó?

Perquè em feia por. Tots tenim al cap alguna pel·lícula que mostra una relació client-advocat... complexa, com ara mafiosos que tenen l'advocat com un esclau. Això em fa por, a mi m'agrada ser independent. L'avantatge de ser un professional liberal és poder dir que no.

Ha perdut mai el judici?

(Riu) L'única manera de no perdre judicis és no anant a cap. En aquest ofici, se'n perden.

Per un advocat, és fals que el client sempre tingui la raó?

El client d'un advocat, més que tenir la raó, té dret a ser defensat. Encara que no tingui raó.

Hi ha molts culpables en llibertat?

Afortunadament, molts.

Afortunadament?

És molt pitjor que hi hagi un innocent empresonat que un culpable lliure.

Hi ha innocents empresonats?

Segur que sí. Es cometen errors.

La justícia és independent?

En aquests moments hi ha dos magistrats i una fiscal asseguts a la taula del consell de ministres. Això transmet percepció de manca d'independència, perquè quan deixin de ser ministres tornaran al jutjat a administrar justícia. Ja va passar amb en Garzón. Això fa un mal terrible.

Segueix el judici del procés?

No gaire, hi ha tanta pressió mediàtica que no es pot seguir. Un judici no és un partit de futbol, i aquest es tracta així. De moment ni guanya ni perd ningú, es veurà en la sentència. Que serà complexa, caldrà llegir-la amb paciència.

Hi ha presos polítics?

Jo no en conec cap. Conec personalment alguns d'aquests polítics empresonats, però no crec que hi estiguin per les seves idees polítiques. No tinc aquesta sensació. Judicialment, salvant les distàncies, aquesta polèmica ja es va donar als anys 70, quan a França es jutjaven caps de la OAS, no crec que hi hagi cap aportació nova que hagi de canviar el món judicial. Em sembla un deja vu.

Algun consell de cara al judici final?

Procurar dormir a les nits, que això indica tenir bona consciència. I res més, així hi anirà tranquil·lament. Per aquest trànsit no calen advocats (riu).