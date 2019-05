Jordi Canal: «La república catalana seria força 'bananera'»

Quina falta ens fa, un rei?

Ha, ha, proposat així a lo bèstia, és difícil de dir. Més que parlar en abstracte de si ens cal un rei o una república, un estat necessita una forma que li asseguri la democràcia i la llibertat. A partir d'aquí, s'ha de veure cada cas. Al món tant hi ha monarquies com repúbliques amb falta de llibertat, miri les monarquies del golf Pèrsic o la república de Veneçuela.

La forma és el de menys?

La clau és que sigui una democràcia i que respecti totes les llibertats, que asseguri el progrés. S'ha d'analitzar cada cas. Les monarquies europees encapçalen tots els índexs de qualitat democràtica.

No pot ser casual?

No ho crec. Demostra que la monarquia no està renyida amb la democràcia, i alhora que deu tenir alguna cosa que fins i tot la fomenta. Com que no hi ha eleccions cada x anys, s'elimina aquesta part del conflicte polític i això pot assegurar més estabilitat.

Tinc una raó irrefutable, per bé que egoista, en contra de la monarquia: vull ser cap d'Estat.

Li haig de donar la raó. De fet, avui aquest és l'únic element que diferencia una república d'una monarquia. La qüestió biològica és evident, els reis venen de cases reials. Tot i que les coses han canviat, abans també hi venien els consorts.

O sigui que si tinc sort amb la Leonor, puc arribar a ser rei consort?

Exactament, totes les monarquies europees estan en procés de plebeïtzació.

Hi ha monàrquics que ho critiquen.

Crec que és l'única manera d'adaptar i mantenir les monarquies al segle XXI.

Em parlava de la millor qualitat democràtica de les monarquies. Hi ha una excepció: la república catalana, on tot serà millor que en qualsevol altre lloc.

(Riu) Però ja sabem que la república no existeix. I que se l'han inventat a la manera que han volgut. Hi ha molta més llibertat i democràcia en la monarquia de Felip VI que en la república imaginària dels Tor­ra, Puigdemont i Madrenas.

Hi havia preparada una Constitució ben maca.

És evident que la república catalana seria una república força bananera.

El discurs de Felip VI el 3-O ha sigut molt criticat a Catalunya.

Només els independentistes, perquè consideren Felip VI el gran enemic. S'han pensat que Felip VI és feble i si poden amb ell, ho demoliran tot. S'equivoquen.

En què?

Felip VI és més fort del que ells pensen, igual que l'1-O l'Estat era més fort del que pensaven. La intervenció de Felip VI el 3-O és impecable. Segons la Constitució, ha de garantir el bon funcionament de les institucions, i el setembre de 2017 s'havia vulnerat aquest funcionament.

Va ser un discurs amenaçador?

No ho crec. Va ser un discurs impecable i a més, oportú, perquè el govern de Rajoy havia optat per esperar i no fer res, aquella actitud tan marianista. El discurs va ser com un cop de puny a la taula. I una cosa més: aquell discurs va tranquil·litzar la meitat dels catalans.

Qui va escriure el discurs?

Penso que l'equip de la Casa Reial. En Rajoy li va donar el vistiplau, però amb moltes reticències, perquè era un discurs contrari al que estava fent Rajoy, de deixar podrir la situació.

Joan Carles estava començant a perjudicar la monarquia?

Sí. De 2010 a 2014 van ser uns anys molt dolents per a la monarquia. Sobretot per les crisis econòmica, política i social, ja que la major part de fets escandalosos de Joan Carles -tret del cas Noos-, ja els feia abans. Si no caçava elefants, caçava ossos, i amants també en tenia. Però no és el mateix fer-ho en moments de crisi econòmica i més consciència animalista.

O sigui, va tenir poca vista?

La Casa Reial es va confiar. L'èxit de la Transició els va fer pensar que això ja estava consolidat, i la monarquia s'ha de consolidar cada dia, com una república.

Què en pensa que Girona no vulgui acollir la Fundació Princesa de Girona?

Una gran equivocació, és un element que ajuda a posar la ciutat al món, i a més impulsa molts àmbits a la mateixa ciutat. Un error més dels independentistes, i molt en concret de l'alcaldessa, que no fa res per la ciutat i ha entès el govern municipal com una cosa al servei del procés en lloc del servei dels ciutadans.