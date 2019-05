"Sense pensar, governar és només gestió del poder"

Xavier Serra és professor de filosofia i membre de «Filosofia, ara», una associació que vol acostar aquesta disciplina a tothom. Ara organitzen classes magistrals però amb esperit divulgatiu a la biblioteca Carles Rahola, anomenades «Filosofia a l'abast»

Per què la gent fa més cas de Paulo Coelho que dels grans filòsofs?

Moltes vegades la filosofia fa una mica de por, no s'entén bé, expressivament és difícil de captar i per tant les persones la defugen una mica. En canvi alguns escriptors tenen la capacitat de transmetre fàcilment les seves idees. És bàsicament un problema de saber comunicar.

És a dir, que els filòsofs no saben comunicar?

Els filòsofs som profundament avorrits...a vegades (riu). Sobretot posi «a vegades», eh?

Primer menjar i després filosofar?

Sense filosofar, la vida humana no és el mateix. Pensi que totes les persones són filòsofes: ho són els nens petits, els adolescents, les persones malaltes, les que busquen un sentit a la vida... Per tant, primer menjar i després filosofar, sí, però sense filosofar, la vida humana queda coixa.

Doncs per què la filosofia té cada cop menys presència als plans d'estudi?

Primer, perquè la política educativa es guia per unes quadrícules que s'han d'omplir. I altres vegades, el gran problema és que hi ha gent que es pensa que filosofia és frívola.

Aniríem millor amb més filòsofs al govern?

No ho sé, Plató va intentar implantar el seu sistema polític tres vegades, i tres vegades va fracassar. Segurament no aniríem millor amb més filòsofs, però els governants no haurien de prescindir de la reflexió, del pensament. Sense pensar, governar es converteix en gestió del poder. I així no es va bé.

Si tal com deia Descartes el dubte és el principi de la saviesa, per què avui està tan mal vist dubtar?

Perquè sembla que avui s'ha de ser molt segur i estar molt convençut de tot. Però fixi's que deia que el dubte no era el final, sinó el principi. Per tant, el dubte ens ha de servir per sortir del dubte. Dubtar ens ha de servir per fer-nos preguntes, però al final hem de tenir alguna resposta.

Creu, com Nietzsche, que allò que es fa per amor està més enllà del bé i del mal?

La voluntat és molt important, però no ens podem guiar per ella, i menys per la voluntat de poder, que és el que deia Nietzsche. Les coses s'han de fer per amor, el problema és quan un filòsof té raó en una de les coses que diu i converteix aquella cosa en el centre de tota la seva filosofia, llavors la caga. També li va passar a Marx i a Freud.

Quina és la caverna actual?

Alguns pensen que la caverna mediàtica: la televisió, internet, etc. Crec que n'hi ha diverses. Hi ha la caverna de buscar el benestar absolut com a objectiu de la vida, hi ha la caverna del coneixement filtrat... en realitat avui en dia les cavernes són múltiples, variables i molt intel·ligents. Són molt subtils, per això n'hi ha més de les que pensem.

Segons Hobbes, l'ociositat és la mare de la filosofia. Significa això que vostès els filòsofs són uns ganduls?

He, he, per filosofar s'ha de tenir temps, certament. Però el filòsof és molt treballador. Si un filòsof no treballa, se li acaba descobrint el pastís. L'oci i la tranquil·litat, és a dir la reflexió, són imprescindibles. Però el filòsof també ha d'escriure, parlar i possiblement lluitar, bregar i buscar-se la vida.