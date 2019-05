L'escalador que va obligar a buidar la torre Eiffel

La torre Eiffel fa 324 metres d'altura, però aquest fet no va tirar enrere l'home que ahir, a la manera dels espontanis que en altres temps saltaven a torejar a les places de toros, es va armar de valor i va decidir escalar-la, tot i no estar programada la seva actuació. La torre, per tant, va ser evacuada després que fos detectada una persona que estava escalant per l'estructura. «La torre Eiffel es troba tancada fins a una altra ordre. Aconsellem als nostres visitants que posposin la visita», va comunicar l'empresa que gestiona el lloc a través del seu compte en la xarxa social Twitter, sense precisar a quants turistes va afectar la mesura.

Segons les informacions facilitades pel diari francès Le Figaro, l'home va ser vist en el segon pis de la torre, motiu pel qual van ser alertats els serveis d'emergència parisencs. «Creiem que ha arribat al segon pis a través dels ascensors, com la resta de visitants», va indicar una portaveu de SETE, la companyia que gestiona la torre Eiffel.

Així mateix, va assenyalar que l'home va ser detectat pels sistemes instal·lats en el lloc «quan va sortir a l'estructura». «Va escalar ràpidament, per la qual cosa va ser impossible detenir-lo», va afegir.



Intent de rescat

A l'hora de tancar aquesta edició, els bombers del Grup d'Intervenció en Mig del Perill (GRIMP) i les forces de la Brigada Recerca i Intervenció (BRI) encara estaven intentant rescatar l'escalador espontani. A mitja tarda la BRI ja havia entrat en contacte amb l'escalador, les motivacions del qual eren encara desconegudes.

Als peus de la torre Eiffel, tot i que la meitat del Camp de Mart -l'esplanada en la qual s'eleva- havia estat evacuat, centenars de turistes aixecaven el nas al cel, intentant veure l'escalador, alguns mirant de fer-li fotos o gravar-lo amb els mòbils i els aparells fotogràfics.

No fa gaire temps, a l'octubre de 2017, la torre Eiffel va haver de ser completament evacuada per la presència d'un home a sobre d'un dels pilars de l'estructura, que amenaçava de suïcidar-se. Finalment, la policia el va convèncer que renunciés a les seves intencions.

El monument ha sigut «legalment» escalat en diverses ocasions. L'any 1996, Alain Robert, anomenat «l'home-aranya», va escalar la torre Eiffel en 45 minutes.

La torre pesa 7.300 tones i rep més de set milions de visitants cada any. Acaba de complir 130 anys: va ser inaugurada el 15 de maig de 1889. En aquests 130 anys, la icona parisenca ha suportat tempestats meteorològiques, polítiques i socials. Ha sobreviscut a dues guerres mundials i a l'ocupació estrangera, a greus revoltes i a ofensives terroristes. Ha estat protagonista de fites en les comunicacions i va ser, abans de l'era dels satèl·lits, una instal·lació militar estratègica.

Aviat començarà el seu repintat. El ferro pudelat amb què es va construir és molt resistent, però precisa manteniment periòdic. Des de 1889, l'estructura ha estat repintada en la seva integritat en 19 ocasions. L'última vegada va ser fa deu anys. Es van utilitzar, com sempre, tècniques tradicionals. Està prohibit pintar amb pistola, a distància. Es fa a mà i s'usen les brotxes de tota la vida. Això permet una distribució equilibrada de pintura en totes les ranures, en tots els reblons. En el 2009 van intervenir 25 operaris, que van emprar 60 tones de pintura. Per a la tasca es van usar 1.500 brotxes i un miler de guants de cuir. Es va trigar 18 mesos –sense que mai es tanqués la torre al públic–, amb un cost aproximat de quatre milions d'euros.