L'home que només ha tingut una professió: fer de Jesucrist

Ted Neeley (Ranger, Texas, 1943) té 75 anys i en fa pràcticament cinquanta -amb intermiències- que és l'alter ego escènic i musical de Jesucrist. Una confluència vital que va quedar per a la posteritat en la pel·lícula dirigida per Norman Jewison el 1973, gràcies a la qual va ser nominat al Globus d'Or i que el va deixar marcat per sempre. «El personatge és un món sencer per a mi», admetia ahir en una trobada amb periodistes amb motiu del seu retorn a Madrid amb Jesus Christ Superstar, en el Teatre EDP Gran Via de Madrid, des d'aquest 22 de maig fins al pròxim 9 de juny.

I afegia, rememorant: «Diverses generacions han crescut veient la pel·lícula i ara veuen la meva cara cada nit. És confús, però estic molt agraït. Als espectacles assisteixen famílies senceres amb avis, pares i fills. Fa un temps vaig parlar amb una d'aquestes famílies i una nena petita de quatre anys em va dir 'senyor Neeley, vostè és el meu Jesucrist'. Els nens poden entendre la història de Jesucrist a través de les cançons».

Amb aquest grau d'identificació, no és d'estranyar que Neeley es consideri a si mateix una mica «apòstol», al mateix temps que aclareix entre riures que sap «perfectament» que no és Jesucrist, sinó «un cantant de Texas amb molta sort». «Quan em pregunten quants anys tinc sempre dic 33», bromeja divertit, per a després afegir: «No tinc intenció de retirar-me, m'agradaria fer aquest xou 2.000 anys més però sempre tenint 33 anys».

«Cada vegada que he tingut l'honor de fer el paper he continuat investigant. Com més investigo, més còmode em sento. Ara l'espectacle és més humà i espiritual. La gent té aquesta connexió humana i espiritual, que no és només religió, perquè es parla dels últims set dies en la vida d'un home», reflexiona Neeley.

Després de recordar que als setanta a Broadway tenien «protestes cada nit» a la porta del teatre, recorda com tot va canviar després d'una trobada al Vaticà entre Pau VI i el director de la pel·lícula, en la qual el Papa li va dir que «li encantava la seva forma de cantar amb música la història de Jesús». Des d'aquella trobada, destaca Neeley, es va passar de voler prohibir Jesus Christ Superstar a ser «usada per difondre la història de Jesús a tot el món», i aconseguir, a més, segons les seves paraules, que «molts joves decidissin ser sacerdots després de veure el film».

Aquesta mirada al passat el du a relatar que «al principi», quan va començar a representar el paper a Califòrnia en «plena guerra del Vietnam, sentia por cada nit». «Tenia por que em disparessin, però continuo viu i no m'han tirotejat», postil·la amb sorna. Amb més solemnitat, afirma que el paper «ha tingut una influència molt gran» en la seva vida en «totes les maneres positives possibles». I explica: «Tinc molta confiança i em sento molt més a prop a la fe gràcies a la reacció del públic, és un cercle meravellós d'humanitat i espiritualitat. La gent ve amb els braços oberts a escoltar les cançons».