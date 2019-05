Isaac Parés: «A ulls del gos o del gat, qui l'adopta és un superheroi»

Amb tanta gent que hi ha passant gana pels carrers, i vostès regalen menjar als animals?

Si depengués de nosaltres, ningú al planeta passaria gana, ni persones ni animals. Malauradament, això no està a les nostres mans. No som una gran multinacional, sinó una empresa familiar que fem el que podem dins de les nostres possibilitats. Acabem de regalar 2.700 kg d'aliment a les protectores i hem repartit 4.807 lots de productes als adoptants.

Considera millor adoptar mascotes que comprar-les?

L'important és fer-se responsable que l'animal rebi amor i estigui ben cuidat. No és que sigui millor adoptar que comprar, però l'adopció dona una segona oportunitat a aquest ésser viu per tenir una vida digna, una família, una llar i aliment. Posi's al seu lloc. Des del punt de vista del gos o del gat adoptat, l'adoptant és un superheroi que li ha salvat la vida rescatant-lo d'una situació difícil.

Si adopto un peix d'aquari o una tortuga, tindré dret també a un lot de productes alimentaris de regal?

Només fem aliments per a gats i gossos, per tant no podrà ser! Però sàpiga que, si algun dia arribem a tenir menjar per a peixos o tortugues, ja pot comptar que sí.

Per fer menjar per a gossos, és necessari estimar els gossos?

Més que necessari, diria que és imprescindible. En un mercat tan competitiu, apostar per la qualitat de l'aliment com a eix fonamental del projecte només s'explica per l'amor que sentim pels animals. I vam ser els primers a Espanya a obtenir certificacions de no fer proves amb animals durant tot el procés de desenvolupament dels nostres productes. Cuinar per a ells és la manera que tenim de tornar-los l'amor incondicional que ens donen.

Doni'm un motiu per estimar un animal.

Com vol no estimar algú que l'accepta tal com és, que no el jutja, que li és igual si és ric o pobre, guapo o lleig, que fa que no se senti mai sol, que en té prou amb molt poc, que és agraït, fidel, protector i afectuós?

No els estem tornant massa fins, els gossos? Abans, menjaven les sobres del que menjava la família, i va que xuta...

Abans els cotxes no tenien ni climatització ni cinturons de seguretat als seients del darrere, i va que xuta... És un tema de prendre consciència: l'alimentació és fonamental per tenir una bona vida, tant en persones com en animals. No crec que els estiguem tornant massa fins: els alimentem millor per donar-los una vida millor.

Molesten, els gossos, a la ciutat?

De cap manera! Un altre debat seria si les ciutats estan adaptades als gossos: falten zones verdes i espais habilitats. Sembla que la ciutat no està pensada per als humans i per als animals que hi fan vida, sinó per als cotxes, que són els que més embruten i més soroll fan.

Tenen sentiments els gossos?

Tothom que convisqui amb un gos sap que sí. L'amor, l'alegria i l'optimisme són evidents. Són emocions més bàsiques que les nostres, que els fan viure i gaudir del present. Per això, conviure amb un gos i observar-lo ens ajuda a tenir una visió més positiva de la vida. Et fan comprendre que patim i ens preocupem per coses que creiem importants i que després el temps demostra que no ho eren tant.

Per tant, sentiments dolents també.

També pateixen i senten por, angoixa o impaciència, però estan configurats en clau de bondat. No tenen emocions humanes com l'odi, la rancúnia o la venjança. Són experts en intel·ligència emocional i poden donar-nos veritables lliçons de com viure millor sent més feliços i millors persones, actuant amb més empatia cap als altres.